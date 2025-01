Hamas ha liberato altre quattro donne israeliane in ostaggio

Sabato mattina Hamas ha liberato quattro soldate israeliane che erano tenute in ostaggio nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre del 2023. La loro liberazione era stata concordata con Israele in base all’accordo per il cessate il fuoco a Gaza entrato in vigore domenica scorsa. In cambio Israele dovrà rilasciare 200 prigionieri palestinesi. Le donne sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa Internazionale in piazza Palestina, nella città di Gaza, alle 10:10, ora italiana. Poi la Croce Rossa le ha portate all’esercito israeliano con cui sono rientrate in Israele.

Le quattro soldate sono Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy, che hanno 20 anni, e Liri Albag, che ne ha 19. Erano state catturate da Hamas mentre erano in servizio di guardia in una base militare di Nahal Oz, vicino al confine con la Striscia. Sono state consegnate alla Croce Rossa in mezzo a una folla di persone palestinesi che si erano radunate per assistere alla consegna. Prima del loro rilascio sono state fatte salire su un palco dove hanno salutato la folla. Sono state in ostaggio per 477 giorni.

Il fatto che le donne siano quattro soldate aveva complicato le trattative per la loro liberazione venerdì, dato che l’accordo per il cessate il fuoco prevede che prima di liberare le militari in ostaggio vengano liberate tutte le civili. Il governo israeliano aveva sottolineato con i negoziatori che la lista dei nomi diffusa da Hamas violava l’accordo, e Hamas, che ha riconosciuto la violazione, l’aveva motivata parlando di «complicazioni tecniche».

Non è chiaro cosa significhi concretamente, ma potrebbero entrarci i rapporti tra Hamas e il Movimento per il Jihad Islamico in Palestina, un gruppo armato palestinese diverso da Hamas. Si presume che Arbel Yehud, una degli ultimi ostaggi civili israeliani ritenuti ancora vivi, sia in mano al Movimento per il Jihad Islamico. Dopo alcune consultazioni all’interno del governo il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva comunque accettato la liberazione delle quattro donne indicate da Hamas, anche se militari.

