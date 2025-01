Hamas ha diffuso i nomi dei quattro ostaggi israeliani che intende liberare sabato

Il gruppo palestinese Hamas ha diffuso i nomi dei quattro ostaggi che intende liberare domani, sabato 25 gennaio, come previsto dall’accordo sul cessate il fuoco entrato in vigore nella Striscia di Gaza domenica scorsa. Sono quattro soldate: Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy, che hanno 20 anni, e Liri Albag, che ne ha 19. Dovrebbero essere liberate in cambio del rilascio di 200 palestinesi attualmente detenuti in Israele, e sarebbero il secondo gruppo di ostaggi israeliani liberato da Hamas durante il cessate il fuoco (domenica scorsa Hamas aveva liberato altre tre giovani donne israeliane).

Ariev, Gilboa, Levy e Albag erano state catturate da Hamas il 7 ottobre del 2023 mentre erano in servizio di guardia in una base militare di Nahal Oz, vicino al confine con la Striscia di Gaza. Il fatto che sono soldate potrebbe complicare le trattative per la loro liberazione, in quanto l’accordo per il cessate il fuoco prevede che prima di liberare le militari in ostaggio vengano liberate tutte le civili. Alcuni funzionari del governo israeliano hanno detto al Times of Israel che sono in corso consultazioni su come gestire la situazione.