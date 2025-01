Hamas ha pubblicato il video di una soldata israeliana in ostaggio dal 7 ottobre 2023

Sabato Hamas ha pubblicato il video di una giovane donna israeliana rapita il 7 ottobre 2023, durante l’attacco del gruppo radicale contro Israele. La donna si chiama Liri Albag, ed era una soldata di leva: è stata rapita dalla base militare israeliana di Nahal Oz, vicino al confine con la Striscia di Gaza, assieme a sei altre soldate di leva (in Israele c’è il servizio militare obbligatorio per maschi e femmine), di cui cinque sono ancora prigioniere di Hamas.

Nel breve video Albag, che oggi ha 19 anni, chiede in ebraico al governo israeliano di lavorare per la sua liberazione. La famiglia di Albag, commentando il video, ha detto che «il suo grave disagio psicologico è evidente», e ha chiesto al governo di liberarla. La famiglia ha chiesto anche ai media di non pubblicare il video o immagini tratte dal video. Nel fine settimana inoltre sono riprese le trattative per un cessate il fuoco tra Israele, Hamas e un gruppo di paesi negoziatori.