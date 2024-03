Perché Israele ha costruito una strada che divide in due la Striscia di Gaza?

Questa settimana l’esercito israeliano ha terminato la creazione di una nuova strada che attraversa da est a ovest la parte settentrionale della Striscia di Gaza, dove da cinque mesi è in corso una guerra tra Israele e il gruppo radicale palestinese Hamas. La possibilità che Israele stesse costruendo una strada che divide la striscia di Gaza in due parti, allargando strade già esistenti e collegandole con nuovi tratti, era nota da diversi mesi: è diventata una certezza nelle ultime settimane di febbraio, quando è stata costruita la maggior parte dei nuovi tratti. Alcune immagini satellitari diffuse il 6 marzo dalla società statunitense Planet Labs mostrano che i lavori hanno raggiunto il mare: la strada, lunga poco meno di 7 chilometri, parte da Be’eri, un kibbutz israeliano vicino al confine con la Striscia di Gaza, e attraversa tutta la Striscia fino ad arrivare al mar Mediterraneo. È stata costruita pochi chilometri a sud della città di Gaza, la più grande della Striscia, e in sostanza separa il nord dal resto della Striscia di Gaza.

L’esercito israeliano ha detto a diversi giornali che la strada serve per avere un «punto d’appoggio operativo» e a facilitare il movimento di truppe e attrezzature nell’area. È infatti molto più larga delle strade che ci sono nella zona e permette il passaggio di mezzi militari pesanti. Si incrocia inoltre con le due principali strade della Striscia, Salah al-Din e al-Rashid, che la attraversano da nord a sud. In diversi però credono che la sua costruzione faccia parte del piano di Israele per rimanere a tempo indeterminato nella Striscia di Gaza. Questa ipotesi si basa su diverse dichiarazioni di membri del governo e dell’esercito israeliani.

#Gaza map update:#Israel is currently constructing a new road and security zone, spanning the width of the Gaza Strip.

This development is south of Gaza City and follows the path taken by IDF forces during the early stages of the conflict, which divided the Strip in half. pic.twitter.com/7NQ6okB2Jm

