Per il cessate il fuoco a Gaza ci siamo quasi

Rappresentanti di Hamas hanno detto a vari media internazionali, tra i quali BBC e Al Jazeera, che il gruppo ha accettato le condizioni per un cessate il fuoco all’interno dei negoziati, mediati dal Qatar, che in questi giorni erano alle ultime fasi. La risposta positiva sarebbe già stata data ai mediatori, ma ci si aspetta che la annunci formalmente il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, durante una conferenza stampa a Doha. Per il momento Israele non ha fatto uscire informazioni sulla sua posizione, ma alcuni funzionari israeliani hanno confermato ai media locali l’accordo.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, che era in visita diplomatica in Italia, ha detto che tornerà in anticipo nel paese per partecipare alla riunione e al voto del governo sull’accordo. Anche funzionari del governo degli Stati Uniti, uno dei paesi che hanno partecipato ai negoziati come mediatori, hanno detto che è stato raggiunto un accordo, e l’ha dato per fatto anche il presidente eletto Donald Trump con un post sui social.

Secondo quanto trapelato durante le trattative, l’accordo prevede una prima fase in cui sarà in vigore per 42 giorni un cessate il fuoco, durante il quale Hamas dovrebbe liberare 33 ostaggi vivi tra cui principalmente donne, bambini, anziani e civili feriti. Israele dovrebbe a sua volta liberare centinaia di prigionieri palestinesi e ritirare le proprie truppe dalle aree più densamente abitate della Striscia. Dovrebbe inoltre permettere ai civili palestinesi di tornare nel nord della Striscia, cosa che da mesi sta sistematicamente impedendo. Infine sempre Israele dovrebbe permettere un aumento delle consegne di aiuti umanitari: fino a 600 camion al giorno dovrebbero poter entrare nella Striscia per consegnare beni di prima necessità.

In questa fase del cessate il fuoco però le truppe israeliane potranno continuare a occupare il corridoio Philadelphi, sul confine sud della Striscia (vicino all’Egitto). Dovranno ritirarsi invece dal corridoio Netzarim, che si trova a sud della città di Gaza e attraversa la Striscia da ovest a est.

I dettagli delle fasi successive non sono ancora chiari. L’accordo dà comunque diverse indicazioni su quello che dovrebbe succedere: nella seconda fase Hamas dovrebbe rilasciare tutti gli altri ostaggi in cambio di altri prigionieri palestinesi detenuti in Israele, e Israele dovrebbe completare il ritiro di tutte le sue truppe dalla Striscia. Infine, nella terza fase Hamas dovrebbe consegnare i corpi degli ostaggi morti durante la prigionia e cominciare l’attuazione di un piano per la ricostruzione di Gaza (ancora da definire).

L’accordo è stato negoziato da mediatori di vari paesi, tra cui appunto il Qatar (dove in questi giorni si stanno svolgendo gli incontri) e gli Stati Uniti. Agli incontri più recenti ha partecipato anche Steve Witkoff, l’inviato per il Medio Oriente scelto dal prossimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La guerra nella Striscia di Gaza prosegue da oltre un anno: era iniziata il 7 ottobre del 2023 con l’attacco terroristico senza precedenti di Hamas in territorio israeliano. Successivamente decine di migliaia di civili palestinesi sono stati uccisi dai bombardamenti e dagli attacchi israeliani, e gran parte delle abitazioni e delle infrastrutture della Striscia è stata distrutta. Le negoziazioni per un cessate il fuoco vanno avanti da mesi, ma finora si sono sempre concluse con un nulla di fatto.