Come seguire la diretta video del Post sulle elezioni statunitensi

Nella notte fra martedì e mercoledì negli Stati Uniti inizierà lo scrutinio delle elezioni presidenziali. Saranno elezioni rilevantissime per loro e per il resto del mondo, il Post le seguirà in diretta sia con un liveblog – che è già iniziato – sia con una diretta video dalla redazione, dalle 22:30 di martedì sera fino a quando servirà (faremo notte, insomma). Ci saranno Francesco Costa, Matteo Bordone, Laura Loguercio, Luca Misculin, Alessandra Pellegrini De Luca, Valerio Clari, Eugenio Cau e molte altre giornaliste e giornalisti della redazione, che si alterneranno fra la diretta e il liveblog, per tutta la notte.

Si potrà seguire la diretta dalle 22:30 su questa pagina o sul canale YouTube di Da Costa a Costa (anche se per la verità troverai qualcosa anche nei minuti prima, ma è una sorpresa). La si potrà guardare dal telefono, dal computer o dal televisore di casa usando l’app di YouTube. Chi vorrà potrà stare con noi tutta la notte, ma chi a un certo punto vorrà andare a dormire non deve preoccuparsi: mercoledì mattina faremo in diverse occasioni il punto della situazione per rimettere in pari chi si sarà svegliato. E dentro la diretta, mercoledì mattina, andrà in onda una puntata speciale (e un po’ inusuale) di Morning, con Francesco Costa.

A dopo!