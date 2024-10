L’esercito israeliano ha colpito alcune basi dell’ONU nel sud del Libano

L’ONU ha detto che nelle ultime ore l’esercito israeliano ha «colpito ripetutamente» alcune basi della missione UNIFIL nel sud del Libano, ferendo due persone. La missione UNIFIL fu istituita dall’ONU nel 1978 e in seguito rinnovata con l’obiettivo di definire e garantire il rispetto del confine tra Israele e Libano, per favorire il raggiungimento di una tregua stabile e pacifica tra i due paesi. Gli attacchi sono stati compiuti nella zona in cui da ormai dieci giorni si sono intensificati gli scontri tra l’esercito israeliano e il gruppo politico e militare libanese Hezbollah.

Gli attacchi sono stati confermati anche dal portavoce della missione, Andrea Tenenti, che parlando con l’ANSA ha specificato che due delle tre basi colpite sono gestite da militari italiani, mentre la terza è il quartier generale della missione. Tra le persone ferite non ci sarebbe nessuna delle oltre mille che fanno parte del contingente italiano.

In un comunicato diffuso giovedì l’UNIFIL dice che un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione di una base della missione a Naqura, vicino al confine con Israele, facendo cadere due operatori; i due non risultano feriti in maniera grave, ma sono ricoverati in ospedale. Secondo fonti militari libanesi, citate sempre dall’ANSA, le due persone ferite sarebbero di nazionalità indonesiana.

Anche la sede principale della missione, sempre a Naqura, è stata «colpita ripetutamente» dall’esercito israeliano: nel comunicato si dice che i soldati israeliani hanno sparato anche contro una terza base a Labbouneh, a pochi chilometri di distanza, colpendo l’ingresso di un bunker dove si stavano riparando alcuni membri del personale UNIFIL. A causa dell’attacco sono stati danneggiati alcuni veicoli e un sistema di comunicazione. Mercoledì invece altri soldati avevano sparato «deliberatamente» contro le telecamere di sicurezza delle basi per disabilitarle, si legge sempre nel comunicato.

La gran parte degli scontri tra l’esercito israeliano e Hezbollah si sta concentrando soprattutto a ridosso della cosiddetta Blue Line, ovvero la zona di demarcazione che di fatto funge da confine tra Israele e Libano, ma che è oggetto di continue rivendicazioni territoriali e tensioni ed è appunto sorvegliata dalla missione UNIFIL. Sempre nel comunicato si ricorda che «qualsiasi attacco deliberato contro le persone impegnate nelle missioni di pace è una grave violazione del diritto internazionale umanitario».

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha convocato con urgenza l’ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per discutere degli attacchi.