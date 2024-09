Nel carcere di San Vittore, a Milano, un detenuto di 18 anni è morto per via di un incendio nella sua cella

Nella notte tra giovedì e venerdì, nel carcere di San Vittore di Milano, un detenuto di 18 anni è morto per via di un incendio che si era sviluppato nella cella che condivideva con un altro detenuto. Secondo l’Uilpa, sindacato della Polizia penitenziaria, è probabile che l’incendio sia stato appiccato dagli stessi detenuti, come successo in altre occasioni. Dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane, la cui situazione è critica sia per il sovraffollamento che più in generale per le condizioni detentive, si sono suicidati 70 detenuti e 7 agenti di Polizia penitenziaria.

L’uomo che è morto si chiamava Joussef Moktar Loka Baron, era nato in Egitto nel 2006 ed era in custodia cautelare per rapina: non aveva cioè ancora affrontato il processo con cui eventualmente, se ritenuto colpevole, sarebbe stato condannato. Parlando della sua morte Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa, ha definito la situazione delle carceri in Italia «un bollettino di guerra».