È in corso la liberazione di Edan Alexander, l’ultimo ostaggio statunitense vivo di Hamas

È in corso la liberazione dell’ultimo ostaggio statunitense detenuto da Hamas nella Striscia di Gaza: è Edan Alexander, un soldato 21enne con doppia cittadinanza israeliana e statunitense che era stato catturato il 7 ottobre 2023 dalla base militare israeliana dove era in servizio. Alexander è stato consegnato da Hamas alla Croce Rossa, che lo sta portando a un’unità dell’esercito israeliano stanziato nella Striscia.

Hamas aveva annunciato la sua liberazione come un gesto di buona volontà verso gli Stati Uniti. Poco prima che avvenisse la consegna alla Croce Rossa, l’inviato speciale statunitense il Medio Oriente, Steve Witkoff, è arrivato in Israele a bordo di un elicottero e ora, secondo quanto riferito da Reuters, si trova a Re’im, nel sud del paese: proprio alla base militare di Re’im è previsto che Alexander, riceva le prime cure mediche, per poi essere ricongiunto con la sua famiglia.

Le trattative per la liberazione di Alexander si erano svolte fra Hamas e gli Stati Uniti e il raggiungimento di un accordo era stato annunciato con molta enfasi dal presidente statunitense Donald Trump. Nei negoziati non era però stato coinvolto il governo israeliano, che ha detto che la liberazione non avrà alcun effetto sull’invasione della Striscia di Gaza, salvo un’interruzione temporanea delle ostilità per permettere l’uscita di Alexander dal territorio.

Israele si sta preparando a occupare totalmente la Striscia di Gaza, dopo che da due mesi sta violando unilateralmente gli accordi per il cessate il fuoco che avevano portato alla liberazione di decine di ostaggi, riprendendo e allargando le operazioni militari, e bloccando totalmente l’ingresso di cibo e medicinali nella Striscia.

