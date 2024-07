La storia dei primi atleti africani alle Olimpiadi

Le prime Olimpiadi moderne furono organizzate ad Atene nel 1896, in un momento in cui paesi occidentali come Francia, Portogallo, Paesi Bassi, Inghilterra e Spagna erano arrivati a controllare sotto forma di colonie, protettorati, possedimenti, domini e commonwealth più della metà del territorio mondiale. Nessuna persona africana e sottoposta al dominio dei colonizzatori partecipò ai Giochi di Atene e fu solo dopo la Seconda guerra mondiale e la progressiva vittoria dei movimenti anticoloniali e indipendentisti che gli atleti dei vari paesi dell’Africa iniziarono a partecipare alle Olimpiadi in numero significativo.

Esiste, tuttavia, la storia poco conosciuta di due maratoneti neri originari di quello che oggi chiamiamo Sudafrica che gareggiarono alle Olimpiadi del 1904 a St. Louis, Missouri, negli Stati Uniti. Si chiamavano Jan Mashiani e Len Taunyane e quando presero parte ai Giochi non rappresentavano il Sudafrica, territorio che al tempo era una colonia britannica.

Nel 1904, l’anno delle Olimpiadi di St. Louis, si era da poco conclusa la seconda guerra anglo-boera, combattuta tra i britannici e i coloni sudafricani di origine olandese, detti boeri. Il conflitto portò alla supremazia britannica nel sud dell’Africa e pose fine agli stati boeri, ovvero la Repubblica del Transvaal e lo Stato Libero dell’Orange, che vennero inglobati nell’Impero britannico.

In questa guerra entrambe le parti avevano utilizzato persone del posto con ruoli diversi, anche per portare messaggi di corsa da una parte all’altra del territorio. Secondo lo storico dello sport Floris van der Merwe questo fu il caso di Jan Mashiani e Len Taunyane: da questa loro esperienza e competenza sarebbe derivata la loro partecipazione alla maratona delle Olimpiadi di St. Louis.

Jan Mashiani e Len Taunyane erano probabilmente membri del gruppo etnico Tswana (ora presente principalmente in Sudafrica e Botswana). Sui documenti ufficiali della loro iscrizione alla maratona vennero però indicati come “kaffir”, parola dall’origine incerta, ma riconducibile all’arabo, traducibile come “miscredente” e usata in senso dispregiativo, denigratorio e disumanizzante per indicare le persone nere provenienti dall’Africa meridionale. Oggi in Sudafrica l’uso di quella parola è strettamente associata al razzismo ed è proibita, tanto da essere indicata nel parlato con l’eufemismo “K word”, “parola che comincia con la K”, nello stesso modo in cui si usa “N word”.

La dicitura “kaffir” non compariva invece accanto al nome di B.W. Harris, “connazionale” bianco di Jan Mashiani e Len Taunyane che a sua volta partecipò alla maratona del 1904. Poiché Harris risultava iscritto alla maratona già dall’8 agosto e Jan Mashiani e Len Taunyane non si iscrissero prima del 13 agosto è molto probabile, secondo gli storici, che sia stato Harris a convincerli a partecipare.

Prima di correre alle Olimpiadi, il 30 agosto del 1904, Jan Mashiani e Len Taunyane dovettero però dare spettacolo alle cosiddette “Giornate antropologiche” organizzate a margine dell’Esposizione Universale, allora concomitante con i Giochi. Le “Giornate antropologiche” prevedevano, tra le altre cose, competizioni tra le cosiddette “razze selvagge” durante le quali, come in uno spettacolo circense, i bianchi assistevano a gare che si ispiravano direttamente alle discipline dei Giochi olimpici e ad altre competizioni che invece erano state appositamente scelte per l’occasione. Tra queste c’erano la lotta nel fango, la corsa nei barili, il lancio di una palla contro un palo del telegrafo, l’arrampicata sugli alberi e la lotta con i sassi.

Jan Mashiani e Len Taunyane presero parte a una gara di corsa. In uno dei suoi articoli Van der Merwe cita un resoconto dell’evento: «Fin dall’inizio Lentauw (come venne indicato nella cronache Len Taunyane, ndr) stabilì un ritmo micidiale al primo giro, correndo come un professionista di vecchia data seguito dal suo connazionale. Nonostante il suo vantaggio di 20 yard, continuò a guardarsi indietro e perse terreno prezioso. Nel tratto finale fu superato da un siriano e da un indiano».

La maratona del 1904 si svolse in condizioni massacranti, dato che ai 40 chilometri dell’evento (all’epoca la distanza non era ancora standardizzata), si aggiunsero una temperatura di 32°C e la polvere sollevata dalle auto lungo il percorso, che era sterrato. Vi furono diverse stranezze, durante quella gara: uno dei partecipanti, il cubano Félix Carvajal, arrivò alla linea di partenza completamente vestito con pantaloni lunghi, camicia bianca e scarpe da passeggio. Un altro corridore, impietosito, gli tagliò allora i pantaloni fino alle ginocchia per facilitarlo.

Len Taunyane e Jan Mashiani partirono dalla seconda e ultima fila, B.W. Harris dalla prima. Quest’ultimo non tagliò il traguardo e si ritirò a metà gara, mentre Len Taunyane e Jan Mashian finirono rispettivamente al nono e al dodicesimo posto. Su 32 partecipanti solo 14 arrivarono alla fine. Si dice anche che uno dei due avrebbe potuto arrivare più in alto nella classifica generale, se dei cani non lo avessero inseguito lungo un tratto isolato del percorso. Secondo il quotidiano locale St. Louis Post-Dispatch sia Len Taunyane che Jan Mashian corsero a piedi nudi, ma la foto ufficiale scattata prima della gara mostra solo Len Taunyane senza scarpe, anche se questo, nota lo storico Floris van der Merwe, non esclude la possibilità che Jan Mashian se ne sia sbarazzato lungo il percorso.

Dal 1904 ci vollero quarantaquattro anni perché un altro sudafricano prendesse parte alle Olimpiadi: il sollevatore di pesi William Ronald Eland che gareggiò alle Olimpiadi di Londra del 1948, ma in rappresentanza della Gran Bretagna. Quello stesso anno in Sudafrica cominciò l’apartheid, il regime di segregazione razziale. Il paese partecipò alle tre successive edizioni delle Olimpiadi, ma venne escluso dai Giochi nel 1964 e fino al 1992, quando venne accettato a Barcellona dopo l’abolizione dell’apartheid.

