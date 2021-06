15 cose in sconto per il Prime Day di Amazon

Oggi e domani c’è il Prime Day, la ricorrenza di sconti e promozioni che Amazon organizza ogni anno per gli utenti iscritti al suo servizio di consegna veloce Prime. Su Amazon in questo momento ci sono migliaia di prodotti a prezzi ridotti, riconoscibili grazie all’etichetta blu “offerta Prime Day”: solo per citare alcuni marchi tra i più noti, ci sono sconti sugli elettrodomestici di Bosh, sulle scarpe di Superga e Vans, sui prodotti per la casa di Alessi, sull’abbigliamento sportivo di Salomon e Under Armour, sulle pentole Lagostina, sulle smart tv di Samsung e sulle agende Moleskine.

Alcuni sconti sono molto vantaggiosi, altri meno, e non è sempre semplice capire quali appartengono alla prima categoria e quali alla seconda. Due strumenti molto utili per farsi un’idea sono Camelcamelcamel e Keepa (basta copiare il link del prodotto per vedere l’andamento del suo prezzo negli ultimi mesi): per chi vuole approfondire, qui c’è una guida più dettagliata. Per chi invece non sta cercando niente di particolare e vorrebbe solo avere un’idea delle promozioni più interessanti, qui sotto ne abbiamo messe insieme 15.

Infine, per chi non è abbonato a Prime ma sta pensando di iniziare il periodo di prova per approfittare di qualche sconto, qui c’è un riassunto di quello che bisogna sapere.

Un computer portatile

Per chi è in cerca di computer portatili di fascia media, in sconto su Amazon c’è un Acer Aspire 5 con schermo da 15,6 pollici considerato tra i migliori computer portatili economici in circolazione. Il prezzo di partenza è 779 euro e negli ultimi tempi si trovava a 700 euro circa: per il Prime Day è in sconto 679 euro.

Smartphone

Ci sono diversi smartphone dei marchi più popolari in sconto in questi giorni: per chi vuole orientarsi tra i modelli più raccomandati e gli sconti più vantaggiosi, ne abbiamo selezionati 7 di varie fasce di prezzo.



L’iPhone 12, cioè il modello di iPhone uscito lo scorso autunno, con 128 GB di memoria e di colore azzurro, si trova in sconto a 789 euro. Non è un grosso sconto: il prezzo originale, 989 euro, era già sceso leggermente negli ultimi mesi, ma non era mai andato sotto gli 800 euro.

Ci sono piccoli sconti anche su alcuni colori di iPhone 12 Mini, che come si intuisce dal nome è la versione più piccola dell’iPhone 12 (ha dimensioni di poco inferiori a quelle dell’iPhone SE e degli iPhone 8): quello da 128 GB è in sconto a 719 euro, con un prezzo di partenza di 889.

Ci sono alcuni sconti interessanti anche sugli smartphone del marchio cinese OnePlus, che sono considerati da diversi anni tra i telefoni di fascia medio-bassa di miglior qualità. Nella sua selezione dei migliori smartphone con prezzo inferiore ai 500 euro, l’autorevole sito di tecnologia The Verge aveva inserito il OnePlus Nord, che oggi e domani costa 265 euro, il suo prezzo più basso su Amazon da quando è un commercio. C’è anche un modello di fascia leggermente più alta, il OnePlus 8t, che ha un grosso sconto e raggiunge a sua volta il prezzo più basso di sempre: 378 euro (solitamente costa 100 euro in più).

Anche Xiaomi fa vari sconti sui suoi smartphone. Il POCO F3, da 256 GB che solitamente costa 400 euro, in questi giorni ne costa 330, e il Redmi Note 10 Pro da 64 GB che solitamente costa 300, è in sconto a 240. Lo Xiaomi Mi 11 da 128 GB è scontato a 650 euro, mentre solitamente costa tra i 750 e gli 800 euro.



Un paio di cuffie

Per chi cerca cuffie con la cancellazione attiva del rumore, perché viaggia spesso o perché le usa quando vuole concentrarsi, Bose è una delle aziende più celebri. Le sue cuffie migliori, le Bose Noise Cancelling Headphones 700, in questi giorni sono in sconto nei colori bianco e argento: costano 230 euro, il prezzo più basso da quando sono in vendita su Amazon (ultimamente si trovavano a 270 circa). La cancellazione del rumore si può impostare in una scala che va da 0 a 10 e secondo diverse recensioni sono leggere e comode da indossare, anche per ore.



Cose per la cucina

Joseph Joseph (si chiama così perché è stato fondato da due gemelli) è un marchio britannico di prodotti per la cucina e per la casa che piacciono molto ad alcuni redattori del Post perché hanno un aspetto grazioso ma sobrio, sono economici e quasi sempre funzionali al loro scopo. In questi giorni di sconti sui prodotti di Joseph Joseph ce ne sono parecchi, ma ci siamo trattenuti e ne abbiamo selezionati solo tre: un set di mestoli e altri utensili “a nido” in sconto a 22 euro (solitamente ne costa 27), un set di coltelli in sconto a 78 euro (solitamente ne costa 95 circa) e un set di taglieri che stanno in piedi da soli in sconto a 19 euro (solitamente ne costa 24).



Cose di Inglesina

Il noto marchio di prodotti per la prima infanzia Inglesina fa spesso sconti interessanti in queste ricorrenze. In questi giorni per esempio c’è un lettino da viaggio che si piega e sta in una borsa a 79 euro anziché 100 e passa, un passeggino leggero blu a 106 euro anziché 130 e un passeggino da auto a 150 euro, che solitamente ne costa 175 e più.

Candele

Se siete di quelli che amano accendere le candele in casa, in terrazzo o in giardino, ci sono diversi sconti sulle famose (e parecchio dispendiose) candele Yankee Candle, che in questi giorni costano una ventina di euro anziché una trentina. La redattrice del Post con un debole per le candele consiglia questa.



Lampade Ofelia

Sono lampade in alluminio che vanno bene da interno e da esterno perché sono ricaricabili e non hanno bisogno di essere attaccate alla corrente. In questi giorni costano 66 euro, il loro prezzo più basso di sempre su Amazon.





Apple Watch

Oltre che sugli iPhone, oggi e domani Apple fa sconti sostanziosi anche sugli Apple Watch: la versione base dell’ultimo modello, il Series 6, da 40 millimetri costa 369 euro, una trentina di euro in meno rispetto ai prezzi più bassi raggiunti nell’ultimo periodo. Lo stesso vale anche per la versione da 44 millimetri che però costa 399 euro. Ci sono sconti anche sul modello precedente, il Series 3, che però comincia ad essere datato e, anche in sconto, non è un acquisto consigliato.



Un sex toy femminile

Tra i sex toys clitoridei che abbiamo recensito qualche mese fa con soddisfazione (va detto), c’era anche un succhia-clitoride di Womanizer, l’azienda che ha inventato e commercializzato per prima questo tipo di sex toys femminili. I succhia-clitoride sono diversi dai più tradizionali vibratori perché agiscono con delle specie di onde di pressione molto veloci, senza sfregamento: per questo la stimolazione arriva più in profondità e permette di ottenere orgasmi più lunghi e ripetuti. Solitamente questo tipo di sex toys costa tra gli 80 e i 100 euro: in questi giorni il modello più classico di Womanizer costa 69 euro anziché 99.



Roomba

Come capita spesso in queste ricorrenze, ci sono sconti interessanti sugli aspirapolveri Roomba, i dischi “intelligenti” che puliscono la casa da soli e di cui vanno molto soddisfatti i redattori del Post che negli ultimi anni si sono decisi a comprarne uno. Il modello più basico e più venduto è il 692, che oggi e domani costa 180 euro (solitamente 250 circa), mentre il modello 971, più sofisticato e adatto in special modo alle case dove vivono animali che perdono molti peli, costa 350, un centinaio meno del solito.



Un kit per la realtà virtuale

Quando abbiamo chiesto a quelli di Joypad (che ora sono anche quelli di Manettini) un’idea regalo per una persona che fa trent’anni ed è appassionata di videogiochi, la prima risposta è stata: un kit per la realtà virtuale di Sony da collegare alla Playstation 4. Se avete un trentenne a cui fare un regolo, se il trentenne siete voi, ma anche se non appartenete a nessuna di queste categorie, in questi giorni il kit costa 250 euro, una trentina in meno del solito.



Una teglia per fare la farinata

Nel caso in cui stiate mettendo su casa, per il Prime Day il famoso marchio di pentole Agnelli fa come sempre diversi sconti, alcuni più altri meno vantaggiosi. Quest’anno tra le cose in promozione c’è anche una teglia per fare la farinata in casa, di quelle di rame stagnato che in genovese si chiamano “testo”. Quella da 42 centimetri costa 68 euro anziché un centinaio.

Un popsocket

Tra le tante cose recensite dalla redazione del Post da quando esiste Consumismi, c’è anche un coso per impugnare il telefono di una marca che si chiama PopSocket. Ecco, ci sono dei piccoli sconti anche su quelli — nel caso sentiste il bisogno di impugnare meglio il vostro smartphone — e delle più svariate fantasie.

Un diffusore di aromi

Del marchio giapponese di abbigliamento e cose per la casa Muji, di quelli che probabilmente avete visto in giro perché sono molto gettonati. Quello grande costa 52 euro, 15 meno del solito, e quello piccolo ne costa 68, una ventina meno del solito.



Un proiettore

Uno dei proiettori economici più venduti e meglio recensiti tra quelli in vendita su Amazon è questo di Yaber, che solitamente costa dai 150 euro in su e in questi giorni è in sconto a 127 euro.

Una polaroid

Per il Prime Day questo modello nuovo di macchina fotografica istantanea di Polaroid ispirato ai modelli originali che oggi definiremmo “vintage” costa 80 euro anziché 110. Sappiate però che le pellicole vanno comprate a parte.



***

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.