Una guida ad Amazon Prime, in vista del Prime Day

Lunedì 21 e martedì 22 giugno ci sarà il Prime Day e gli utenti di Amazon iscritti al servizio di consegna veloce Prime avranno accesso a migliaia di sconti e promozioni. Per chi ha cominciato a fare shopping online solo di recente, il Prime Day è una ricorrenza commerciale che esiste dal 2015 e che solitamente si tiene a luglio, ma quest’anno è stata leggermente anticipata. Per gli iscritti ad Amazon Prime è un’occasione per approfittare di alcuni sconti interessanti — anche se non tutte le offerte esposte sono convenienti come sembrano — e promozioni su alcuni servizi.

Chi non si è mai abbonato ad Amazon Prime ma sta pensando di farlo, è ancora in tempo per iniziare il periodo di prova e accedere agli sconti del Prime Day di settimana prossima. Dopo i primi trenta giorni, che sono gratis, l’abbonamento ad Amazon Prime costa 36 euro all’anno. Oltre al servizio di consegna veloce che si applica a moltissimi dei prodotti in vendita, gli abbonati a Prime hanno a disposizione una serie di altri servizi, più o meno noti: li abbiamo elencati qui sotto.

Prime Video

È la piattaforma di Amazon per vedere film e serie tv in streaming ed è inclusa nell’abbonamento a Prime. Per farvi un’idea dei film più belli disponibili su Prime Video, qui ne trovate cinquanta. Tra le serie più famose che si trovano solo su Prime Video invece ci sono Fleabag, The handsmaid tale, Shameless e The West Wing. Tra le ultime novità c’è La ferrovia sotterranea, tratta dall’omonimo romanzo vincitore del premio Pulitzer.

Prime reading

È una specie di biblioteca di ebook gratuita per tutti gli iscritti a Prime: il catalogo non è ricchissimo, ma ha alcune cose che potrebbero essere interessanti. Per esempio ci sono Delitto e Castigo di Dostoevskij, Le ateniesi di Alessandro Barbero e Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Per chi è interessato a questa soluzione ma vorrebbe un catalogo un po’ più ricco, fino al 22 giugno l’abbonamento a Kindle Unlimited, che solitamente costa 10 euro al mese, è gratis per i primi tre mesi. Qui trovate una selezione di alcuni titoli notevoli.



Amazon Foto

Amazon Photos offre gratuitamente 5 GB di spazio di archiviazione a tutti gli utenti Amazon e spazio illimitato agli utenti Prime. Se siete di quelli che da giugno sono in cerca di un’alternativa a Google Foto, questa potrebbe essere una buona soluzione.



Audible

Attualmente gli iscritti ad Amazon Prime che vogliono iscriversi alla piattaforma di audiolibri e podcast Audible hanno uno sconto della durata di un anno: dopo i primi trenta giorni di prova infatti l’abbonamento si rinnova a 8 euro anziché 10 al mese, per 12 mesi. Chi è in cerca di qualche idea su cosa ascoltare su Audible, qui ne trova parecchie.

Altri servizi

Tra gli altri servizi inclusi nell’abbonamento a Prime ci sono Amazon Famiglia, che offre sconti fino al 20 per cento su pannolini e alimenti per bambini, Prime Gaming, per chi usa Twitch per videogiocare, e Amazon Fresh, per chi abita a Roma o Milano e vuole ricevere la spesa a casa in due ore.

Per il Prime Day poi ci sono alcune promozioni già attive su alcuni servizi non inclusi nell’abbonamento a Prime: si può provare gratuitamente per quattro mesi l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited, che solitamente costa 10 euro al mese, e per i primi tre mesi l’iscrizione ad alcuni Amazon Prime Channels (come Starzplay e MUBI) costa 99 centesimi.

