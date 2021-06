16 oggetti di Alessi in sconto su Amazon per il PrimeDay

Oggi e domani sono i giorni del Prime Day, la ricorrenza di sconti e promozioni che Amazon organizza ogni anno per gli utenti iscritti al suo servizio di consegna veloce Prime. Tra i tantissimi prodotti a prezzi ridotti – qui trovate una selezione – ci sono sconti anche sui prodotti di Alessi, la storica azienda italiana che ha collaborato con i più importanti designer del mondo realizzando anche oggetti che sono poi passati alla storia e che oggi fanno parte della collezione del MoMA di New York, per dire.

Insieme a quest’ultimi ci sono anche pezzi più comuni, caratterizzati dalla semplicità delle linee, dalla qualità dei materiali tipici del marchio, e spesso da una nota bizzarra che li rende immediatamente riconoscibili. Gli oggetti del marchio Alessi sono spesso scontati in questo tipo di occasioni: a seguire trovate una selezione di quelli con gli sconti più vantaggiosi di questi due giorni.

Spremiagrumi

Il Juicy Salif è il famoso spremiagrumi di Alessi, disegnato nel 1988 da Philippe Starck, noto designer e architetto francese: è uno degli oggetti che fanno parte della collezione del MoMA di New York e uno dei più conosciuti. Starck disse di essere stato ispirato da un piatto di calamari, un aneddoto che potrete raccontare mentre lo usate davanti ai vostri ospiti. A chi sta pensando di comprarlo, può essere utile sapere che secondo molti funziona meglio come soprammobile che come spremiagrumi manuale — siete avvertiti. È spesso scontato in occasioni come questa, e oggi e domani costa 44 euro e 50: solitamente ne costa 50 o più.

Bollitori e teiere

Il 9093 è un bollitore con manico che ha la particolarità di avere un fischietto a forma di uccellino che avvisa quando l’acqua è calda. In occasione del Prime Day la versione azzurra, la più apprezzata dalla redazione, costa 76 euro (solitamente costa sui cento), ma alla stessa cifra c’è anche bianco o nero.

Il modello Plissè invece è elettrico ed è adatto a chi apprezza gli accessori da cucina neri e dal design moderno: è realizzato in resina termoplastica e costa 50 euro, una quindicina in meno del solito.

Pe chi invece cerca una teiera adatta al piano ad induzione, questa in acciaio è scontata a 76 euro, venti in meno del solito.

Caffettiere

Abbiamo selezionato due modelli di caffettiere Alessi a prezzi convenienti.

Pulcina nacque da una lunga collaborazione tra Alessi e Illy, l’azienda produttrice di caffè di Trieste: sembra fatta da tanti dischi di alluminio messi uno sopra l’altro. Ce ne sono diversi modelli, nera o rossa per una, tre o sei persone: in questi giorni le più vantaggiose sono quella rossa da tre tazze, a 40 euro, e quella nera da sei a 43.

Per chi cerca una caffettiera per piani a induzione invece c’è la famosa 9090. Fu prodotta da Alessi a partire dal 1979 e fu il primo oggetto dell’azienda a entrare nella “Permanent Design Collection” del MoMA di New York. Quella da tre tazze solitamente costa un centinaio di euro ma al momento è in sconto a 79.

Posate e poggia posate

Mami è un servizio di posate in acciaio inox con forchetta, cucchiaio e coltello per otto persone: oggi costa 102 euro, uno dei suoi prezzi più bassi di sempre.

KnifeForkSpoon è un’altra opzione per chi vuole un servizio completo con forchetta, coltello, cucchiaio e cucchiaino in acciaio inox per sei persone: 24 pezzi in tutto. Oggi è in sconto a 57 euro, anche in questo caso tra i prezzi più bassi di sempre.



Un appoggia-mestolo

Questo appoggiacucchiaio elegante e minimale in acciaio inox è in sconto a 29 euro, contro i 37 soliti.

Un contenitore per il pranzo

Se siete tra quelli che hanno ripreso ad andare in ufficio dopo mesi e mesi di smart working, e anche tra quelli che torneranno all’abitudine della schiscetta, potrebbe interessarvi questo contenitore a tre scomparti in resina termoplastica: nella versione azzurra costa 33 euro, tra i prezzi più bassi su Amazon finora. C’è anche bianco o rosso.

Scopini per il water

Due opzioni: la prima è il più divertente Merdolino, uno scopino per pulire il water a forma di germoglio un po’ cresciuto. Solitamente costa circa 40 euro, oggi la versione marrone è in sconto a 29,50 euro. Per chi cerca qualcosa di più serio e classico invece, Birillo è in sconto a 76,50 euro, invece dei circa 100 a cui si trovava prima.



Un portarotolo

Sempre nella categoria di accessori per la casa divertenti, questo portarotolo di carta assorbente con coniglietto e carota oggi e domani è venduto a 29 euro: va da sé che non è per tutti i gusti, dovete essere estimatori di questo genere di oggetti per apprezzarlo davvero.

Portabottiglie

Il Noè GIA13, un portabottiglie in resina termoplastica bianca, minimale e discreto: è in vendita a 35 euro, il prezzo più basso finora su Amazon.

Una sedia pieghevole

La sedia Piana, disegnata da David Chipperfield, è una sedia pieghevole dalle linee molto semplici, disponibile in vari colori. È in offerta nella variante grigia, a 118 euro: non sono pochi per una sedia pieghevole, ma l’effetto è ben lontano dalle solite sedute traballanti.

Un contenitore per mozzarella

La cui forma a goccia di latte ricorda un po’ quella di una mozzarella: al suo interno ha un mestolo per sgocciolarla e servirla e costa 36 euro, il prezzo più basso finora su Amazon. Può contenere fino a mezzo chilo di mozzarella con la rispettiva acqua, ma alcuni lo usano anche per dosi superiori, dettaglio per cui è particolarmente apprezzato nelle recensioni.

***

