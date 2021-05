Una nuova newsletter, sui videogiochi

Qualunque sia l’argomento, il Post prova a parlarne e scriverne alla Post: senza dare cose per scontate, facendosi capire anche da chi di quell’argomento non sa niente, evitando il gergo e le frasi fatte. Da domani, proviamo a farlo anche con i videogiochi, con una newsletter che si occuperà di quello che dal mondo finisce nei videogiochi e dai videogiochi nel mondo. La newsletter si chiamerà Manettini, uscirà il giovedì ogni due settimane e la scriveranno quelli che fanno Joypad, il podcast del Post sui videogiochi: Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti.

“Manettini” è come in Italia venivano chiamati un tempo i “joypad”, giusto per non dare cose per scontate. E i joypad, per darne ancora meno, sono quei così che tengono in mano quelli che giocano ai videogiochi davanti alla televisione. E i videogiochi sono un mondo enorme di giochi che si giocano attraverso uno schermo. E alla fine, di quello parleremo: di tutto quel mondo. Spiegheremo e racconteremo molte storie e cercheremo di fare capire perché sono importanti, anche a chi di videogiochi sa poco o niente.

La prima “manettini” arriva domani e per riceverla ci si iscrive qui.