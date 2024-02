Dieci lezioni sui libri, con quelli che li fanno

Giovedì 21 marzo inizierà un nuovo ciclo delle “Dieci lezioni sui libri” del Post: una serie di incontri online dedicata a tutte e tutti, lettori e appassionati di libri ma anche chiunque voglia conoscere meglio ruoli e meccanismi nel mondo dell’editoria, facendosi raccontare e spiegare le cose dalle persone coinvolte nel fare i libri negli ambiti più diversi.

Il corso sarà online, si potrà seguire in diretta – con la possibilità di fare domande in chat ai docenti – o in differita, rivedendo le registrazioni in streaming: secondo l’apprezzato modello di lezioni online a cui il Post lavora già da alcuni anni. Gli incontri saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19:00 alle 20:30: inizieranno giovedì 21 marzo e finiranno martedì 23 aprile, ma si potranno rivedere in streaming fino al 31 luglio 2024. Il corso costa 290 euro, e 240 euro per le persone abbonate al Post (a cui basta accedere col proprio account prima di acquistarlo per ricevere lo sconto). Le iscrizioni saranno aperte fino a mercoledì 20 marzo. Qui puoi iscriverti, oppure iscrivere una persona a cui vuoi regalare gli incontri.

Durante le lezioni si parlerà di molte cose: di come si progettano i libri, di chi li vende e di chi li promuove, ma anche di come si gestisce una casa editrice e come funziona il lavoro di un agente o di un editor. Insomma, di come i libri diventano libri e come arrivano da essere un’idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore. A tenere gli incontri ci saranno: due editori, una direttrice editoriale, un’agente, un editor, una direttrice commerciale, un editore di fumetti, un libraio, una traduttrice e un responsabile ufficio stampa.

Il corso “Dieci lezioni sui libri” è stato pensato a partire dall’interesse dei lettori (dei lettori del Post, e dei lettori di libri) per A proposito di libri, il primo numero della rivista cartacea del Post Cose spiegate bene dedicato al mondo dell’editoria. Alle persone che si iscriveranno al corso, il Post è felice di regalare una copia di A proposito di libri, a completamento e arricchimento delle cose che nel corso verranno raccontate e spiegate.

Questo è il calendario degli incontri.

Giovedì 21 marzo

1. Pietro Biancardi (editore, Iperborea) e Luca Sofri (direttore, Il Post)

Martedì 26 marzo

2. Federica Manzon (direttrice editoriale, Guanda)

Giovedì 28 marzo

3. Mariavittoria Puccetti (agente)

Martedì 2 aprile

4. Giusi De Luca (direttrice commerciale, Adelphi)

Giovedì 4 aprile

5. Adolfo Frediani (capo ufficio stampa, Feltrinelli)

Martedì 9 aprile

6. Antonio Sellerio (editore, Sellerio)

Giovedì 11 aprile

7. Fabio Masi (libraio, Ultima Spiaggia)

Martedì 16 aprile

8. Michele Foschini (editore, Bao)

Giovedì 18 aprile

9. Martina Testa (editor e traduttrice, Sur)

Martedì 23 aprile

10. Francesco Guglieri (editor, Einaudi)

