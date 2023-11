I risultati della 12ª giornata di Serie A

La dodicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2023/2024 si è giocata tra venerdì 10 e domenica 12 novembre. Era l’ultima prima della sosta internazionale e si è conclusa domenica con la vittoria dell’Inter nel posticipo serale contro il Frosinone. In giornata il derby di Roma è finito in parità e il Napoli è stato battuto in casa dall’Empoli. Sabato invece il Milan ha pareggiato a Lecce e la Juventus ha vinto in casa contro il Cagliari. Dopo questo turno la Serie A ritornerà in campo nel weekend tra il 25 e il 27 novembre con le partite della tredicesima giornata: tra queste ci sarà Juventus-Inter.

Venerdì 10

18.30

Sassuolo-Salernitana 2-2

20.45

Genoa-Verona 1-0

Sabato 11

15.00

Lecce-Milan 2-2

18.00

Juventus-Cagliari 2-1

20.45

Monza-Torino 1-1

Domenica 12

12.30

Napoli-Empoli 0-1

15.00

Udinese-Atalanta 1-1

Fiorentina-Bologna 2-1

18.00

Lazio-Roma 0-0

20.45

Inter-Frosinone 2-0

La classifica del campionato dopo la 12ª giornata: