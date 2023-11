Dove vedere la finale delle ATP Finals tra Sinner e Djokovic, in televisione e in streaming

La finale delle ATP Finals di tennis a Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic si gioca oggi pomeriggio alle 18 e sarà visibile su numerosi canali televisivi, anche in chiaro. Le ATP Finals sono uno dei più importanti tornei di tennis di fine anno in cui si sfidano i migliori otto tennisti della stagione.

Sinner, che è italiano e ha 22 anni, ha ottenuto quest’anno i migliori risultati della sua carriera, arrivando al quarto posto nel ranking mondiale maschile. È il miglior risultato di un italiano dai tempi di Adriano Panatta, che ci riuscì negli anni Settanta. Djokovic, che è serbo e ha 36 anni, è uno dei tennisti più forti di sempre e ha una lunga esperienza con sette stagioni chiuse al primo posto del ranking mondiale tra il 2011 e il 2021.

La finale delle ATP Finals sarà trasmessa in diretta su RaiUno a partire dalle 18 e non su RaiDue: non succedeva da più di 20 anni che la rete principale della Rai trasmettesse in diretta un incontro di tennis. La partita tra Sinner e Djokovic sarà inoltre trasmessa da Sky Sport Tennis, Sky Sport, Sky Sport Uno. È inoltre previsto lo streaming della finale su Rai Play, nella sezione “Dirette”, e sulle applicazioni Sky Go e Now.