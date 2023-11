Il tennista italiano Jannik Sinner è in finale alle ATP Finals di Torino: ha battuto in semifinale il russo Daniil Medvedev in una partita di quasi due ore e mezza, con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-1. Sinner è il primo italiano di sempre a raggiungere la finale delle ATP Finals, l’importante torneo di fine anno in cui si sfidano i migliori otto tennisti della stagione. La finale si giocherà domenica alle 17: Sinner sfiderà il vincitore dell’altra semifinale, quella tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, in programma sabato alle 21.

Sinner ha 22 anni, è da mesi in un ottimo momento di forma e quest’anno ha ottenuto i migliori risultati della sua carriera fino a questo momento, raggiungendo il quarto posto del ranking mondiale maschile. È il miglior risultato di sempre per un italiano, che Sinner condivide con Adriano Panatta (che ci riuscì negli anni Settanta).

Per Sinner è la terza vittoria contro Medvedev nel giro di un mese e mezzo, dopo quelle ottenute nei tornei di Vienna e Pechino, entrambe in finale: prima non lo aveva mai battuto e Medvedev, che è il terzo nel ranking mondiale, aveva vinto tutti i precedenti sei incontri.