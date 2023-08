La prima vittoria in un Masters 1000 di Jannik Sinner

Il tennista italiano Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Toronto, in Canada, battendo in finale l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 6-1. È una vittoria molto rilevante: i tornei del Masters 1000 sono tra i più prestigiosi della stagione tennistica, secondi per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam. Per Sinner è l’ottavo torneo vinto in carriera ed è anche il più importante. È il terzo tennista italiano di sempre a vincere un torneo Masters 1000, dopo Adriano Panatta (Stoccolma e Roma, nel 1975 e nel 1976) e Fabio Fognini (Montecarlo nel 2019).

Sinner, che compierà 22 anni il 16 agosto, è considerato uno dei tennisti più forti della nuova generazione ed è già stabilmente tra i migliori al mondo da alcuni anni. Con questa vittoria salirà al sesto posto nel ranking mondiale maschile, il secondo miglior risultato di sempre per un italiano (Panatta negli anni Settanta era salito fino alla quarta posizione).

Il momento tanto atteso 😍 Alla terza finale in un 1000, @janniksin conquista il titolo più importante della sua carriera!#tennis | #NBO23 | #Sinnerpic.twitter.com/dtF5Ga8f15 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) August 13, 2023

Pubblicità

Una vittoria di Sinner in un torneo così importante era molto attesa, ed era considerata dagli esperti un obiettivo cruciale per sancire il suo passaggio definitivo da giovane estremamente promettente a tennista fra i migliori al mondo. Quest’anno Sinner si era spinto molte volte fino alle fasi finali dei tornei più importanti, senza però riuscire mai a vincere. Era la sua terza finale in un torneo del Masters 1000. Le altre due volte erano state entrambe nel torneo di Miami, negli Stati Uniti: aveva perso nel 2021 contro il polacco Hubert Hurkacz e quest’anno contro il russo Daniil Medvedev.

Fin qui il 2023 di Sinner era stato molto positivo, anche se poco appariscente e fatto di alcune delusioni: aveva vinto un solo torneo e non dei più importanti, perdendo invece diverse volte in finale e semifinale nei tornei più prestigiosi. In questo momento Sinner è quarto nella cosiddetta “race”, la classifica che tiene conto solo dei risultati ottenuti dall’inizio dell’anno, ed è quindi pienamente in lizza per qualificarsi alle ATP Finals di Torino, il torneo di fine anno a cui partecipano solo i migliori otto tennisti della stagione.