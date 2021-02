A Hong Kong le scuole saranno sempre più filocinesi

La legge sulla sicurezza nazionale era stata approvata a fine giugno dalla Cina senza alcuna discussione pubblica, con l’obiettivo ufficiale di arrestare chiunque fosse accusato di compiere «attività terroristiche» e atti di «sedizione, sovversione e secessione». La legge ha permesso l’arresto di dissidenti, l’approvazione di mandati di cattura contro attivisti in esilio, e il rinvio delle elezioni legislative locali previste per settembre. In sostanza il governo cinese ha mostrato di poter fare ciò che vuole a Hong Kong e reprimere ogni forma di opposizione.

Da giugno decine di attivisti sono stati arrestati, e diverse regole che facevano di Hong Kong un’eccezione rispetto alla Cina (come il fatto che la polizia e le forze di sicurezza cinesi non potevano operare in città) sono venute meno e altre sono state indebolite, come per esempio la libertà di stampa dopo l’arresto di Jimmy Lai, il celebre editore del giornale di opposizione e pro democrazia Apple Daily.

Un’altra delle caratteristiche che hanno sempre distinto Hong Kong dal resto della Cina è che internet in città è completamente libero: Hong Kong non è compresa nel Grande Firewall, il sistema che impedisce ai cittadini cinesi di accedere ai siti non approvati dal governo. Per fare alcuni esempi, Facebook, Google e New York Times, che in Cina non sono accessibili, a Hong Kong lo sono.

Ma dopo l’approvazione della legge sulla sicurezza in diverse circostanze le forze di polizia cinesi hanno usato internet come strumento di repressione a Hong Kong, e molti esperti sostengono che la città stia andando verso una riduzione delle libertà anche online. Alla polizia sono consentiti poteri ampissimi, come la possibilità di intercettare le chiamate telefoniche senza mandato, e dopo l’approvazione della legge le principali compagnie digitali hanno interrotto ogni collaborazione con la polizia di Hong Kong.

