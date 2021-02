La pratica radicale di Hong Kong per tracciare i positivi

Negli ultimi dieci giorni le autorità di Hong Kong hanno iniziato a isolare interi quartieri residenziali per contenere l’epidemia da coronavirus e tracciare i possibili contagiati. La pratica prevede che la polizia isoli l’area individuata con un nastro, all’improvviso, e obblighi le persone che si trovano al suo interno a sottoporsi al test per verificare la positività al coronavirus; la multa per chi non fa il test è di 5mila dollari di Hong Kong (circa 500 euro). Martedì il governo ha aggiunto che la polizia potrà entrare negli appartamenti se pensa che ci sia qualcuno dentro, e gli occupanti potranno essere portare via con la forza.

Reading about the Hong Kong government’s “ambush lockdowns”, where they pick an area that’s seeing a rise in covid cases and then drop a surprise lockdown on it, not letting anyone in or out until everyone inside the area tests negative pic.twitter.com/9mFOeN6hng

— Paul Haine (@paul_haine) January 30, 2021