Il testo del nuovo DPCM

Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus che sarà in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio. Il DPCM proroga il sistema che divide le regioni in rosse, arancioni e gialle, introdotto con il DPCM dello scorso 3 novembre e che prevedeva restrizioni differenziate a seconda della situazione epidemiologica. Sono inoltre previste ulteriori restrizioni per il periodo delle feste natalizie.