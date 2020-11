Il ricordo di Maradona allo stadio San Paolo

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, molte persone a Napoli (ma anche a Buenos Aires) si sono riunite in strada e soprattutto fuori dallo stadio San Paolo per ricordarlo. Napoli fu la città in cui Maradona trascorse i migliori anni della sua carriera: in sette anni portò l’unica squadra della città alle prime importanti vittorie della sua storia. Centinaia di persone si sono raccolte intorno allo stadio indossando la sua maglia numero 10, portando candele e fotografie. In onore di Maradona le luci dello stadio sono rimaste accese tutta la notte e il comune della città ha fatto sapere di voler intitolare lo stadio all’ex calciatore.

