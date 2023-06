Le foto di New York arancione

Negli ultimi giorni diverse città statunitensi e canadesi sono immerse nel fumo a causa di centinaia di incendi in Canada, soprattutto nel Quebec. A New York in particolare si sono accumulate le foto dell’aria arancione o grigiastra, con i grattacieli nella foschia e una visibilità assai ridotta. Le persone hanno fatto ricorso alle mascherine per spostarsi, in panorami che hanno ricordato a molti quelli del film Blade Runner 2049.

A causa della scarsa visibilità negli ultimi due giorni ci sono stati voli cancellati e grossi ritardi, sono stati annullati molti eventi all’aperto (compresa una partita della Major League di baseball tra New York Yankees e Chicago White Sox, rimandata), alcune scuole hanno chiuso o limitato la ricreazione al chiuso. Le persone sono state invitate a uscire indossando le mascherine, se non possono restare a casa, e in generale a evitare lo sport all’aperto.

Pubblicità

– Leggi anche: Diverse città statunitensi e canadesi sono immerse nel fumo

A New York la qualità dell’aria ha raggiunto un livello considerato pericoloso dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (EPA). La governatrice dello stato di New York Kathy Hochul ha parlato di una situazione d’emergenza e ha detto che potrebbe durare ancora qualche giorno.