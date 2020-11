Napoli e Buenos Aires ricordano Diego Armando Maradona

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, a Napoli e Buenos Aires in molti si sono riuniti in alcuni luoghi simbolici. Le due città sono le più legate al ricordo del campione argentino. Dopo essere cresciuto a Villa Fiorito, nella periferia di Buenos Aires, Maradona giocò infatti con due squadre della capitale, l’Argentinos Juniors e il Boca Juniors: la prima gli ha dedicato il suo stadio, del Boca era tifoso. Napoli fu invece la città in cui trascorse i migliori anni della sua carriera: in sette anni portò l’unica squadra della città alle prime importanti vittorie della sua storia.

– Leggi anche: I famosi murales di Maradona a Napoli