Oggi iniziano le Olimpiadi di Parigi

Le Olimpiadi di Parigi inizieranno ufficialmente oggi, venerdì 26 luglio, con la cerimonia di apertura. Alcune gare si sono svolte già nei giorni scorsi, ma è solo con l’accensione del braciere olimpico che i Giochi cominceranno. La cerimonia sarà alle 19:30 e sarà molto diversa rispetto a tutte le Olimpiadi del passato: non si svolgerà infatti all’interno di uno stadio ma lungo la Senna, il fiume di Parigi.

Si sa ancora poco su come sarà nel concreto la cerimonia, ma secondo le indiscrezioni circolate finora dovrebbe essere molto ambiziosa e spettacolare: le delegazioni delle nazioni partecipanti sfileranno a bordo di barche sul fiume e ci saranno più di trecentomila spettatori. La sfilata di barche inizierà all’altezza del ponte di Austerlitz, di fronte al Jardin des Plantes, continuerà girando intorno alle due isole al centro della città, l’Île Saint-Louis e l’Île de la Cité, e terminerà al Trocadéro, di fronte alla Tour Eiffel.

La cerimonia si potrà vedere in Italia in diretta gratuitamente su Rai 2 o su RaiPlay, o a pagamento su Discovery+ e Eurosport. In tutto dovrebbe durare circa quattro ore, e la delegazione degli atleti italiani (i cui portabandiera saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo) dovrebbe sfilare intorno alle 21.

Non si sa invece nulla per il momento dello spettacolo che accompagnerà la cerimonia: da giorni su molti giornali internazionali si parla di una probabile esibizione della cantante canadese Celine Dion e della statunitense Lady Gaga, ma non ci sono conferme.

Per permettere lo svolgimento della cerimonia in sicurezza sono state predisposte misure estremamente rigide, che da giorni stanno rendendo molto complicato per turisti e abitanti l’accesso al centro della città. Ci sono, come sempre in eventi come questo, preoccupazioni per attentati e violenze, ma il ministero dell’Interno sta osservando con particolare attenzione anche le manifestazioni degli attivisti a favore dell’indipendenza della Palestina, che da giorni organizzano proteste quotidiane di fronte alla sede del Comitato Olimpico francese.

È possibile che ce ne siano anche questa sera al passaggio della delegazione israeliana; ci sarà anche una delegazione palestinese, composta da otto atleti in tutto, che è arrivata giovedì ed è stata accolta con molto entusiasmo all’aeroporto. Nel frattempo lunedì il Comitato Olimpico palestinese ha chiesto formalmente al CIO «l’immediata esclusione di Israele» dalle Olimpiadi con l’accusa di aver violato la tregua olimpica con gli attacchi dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Il CIO ha risposto tramite il suo presidente Thomas Bach, che ha respinto la richiesta palestinese sostenendo che il CIO non si occupa di «questioni politiche».

