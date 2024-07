Dove vedere le Olimpiadi di Parigi 2024

Ogni giorno le gare delle Olimpiadi di Parigi cominceranno la mattina presto, intorno alle 8.30, e finiranno la sera circa alle 23 (tranne il surf, perché è quasi dall’altra parte del mondo e quindi con un altro fuso orario). Per chi vuole seguirle tutte, ma proprio tutte, la piattaforma giusta è Discovery+, che nei momenti più affollati trasmetterà sui canali di Eurosport anche più di 50 gare contemporaneamente (si può fare un abbonamento solo per il periodo delle Olimpiadi, anche tramite Prime Video). Diversi canali di Eurosport saranno trasmessi anche da altre emittenti e piattaforme come Sky, DAZN, TIM Vision e Now, e poi ci sarà anche l’opportunità di seguire alcune gare in chiaro grazie alla Rai, in televisione su Rai 2 e Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay.

Ricapitolando:

– Discovery+: tutti i canali Eurosport;

– Rai (tv, gratis e in chiaro): Rai 2, Rai Sport HD;

– RaiPlay (streaming gratis): RaiPlay Sport 1, 2 e 3;

– Sky (tv): 10 canali Eurosport;

– DAZN (streaming): 8 canali Eurosport;

– NOW (streaming): 2 canali Eurosport;

– TIM Vision (streaming): 14 canali Eurosport.