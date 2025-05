Le foto dei festeggiamenti per la Coppa Italia del Bologna

Mercoledì la squadra di calcio del Bologna ha vinto la Coppa Italia, la seconda competizione calcistica italiana più importante dopo il campionato di Serie A. L’ha vinta battendo il Milan nella finale che si è giocata allo Stadio Olimpico di Roma, con un gol segnato dall’attaccante svizzero Dan Ndoye. È una vittoria storica per il Bologna: non vinceva infatti la Coppa Italia dal 1974. La vittoria è stata festeggiata largamente dai tifosi del Bologna presenti a Roma (tra loro anche i cantanti Cesare Cremonini e Gianni Morandi) e ovviamente a Bologna, per tutta la notte.

La vittoria della Coppa Italia è l’apice di un percorso avviato più di dieci anni fa dalla società, per portare la squadra a competere con le più grandi e famose d’Italia. È iniziato nel 2014, quando il Bologna fu comprato dall’imprenditore canadese Joey Saputo, che ha investito molto nel rinnovamento della società dopo anni di disimpegno dei vecchi proprietari.

Un grande e sostanziale cambiamento era avvenuto nel 2022, quando il Bologna aveva assunto come responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori, che fino ad allora aveva lavorato con l’Atalanta e che viene considerato tra i migliori nel suo ruolo in Italia. Sempre nel 2022 era arrivato come allenatore Thiago Motta che aveva reso il Bologna una squadra sorprendentemente forte: l’anno dopo aveva ottenuto una storica qualificazione alla Champions League. Da quest’anno il Bologna è allenato da Vincenzo Italiano, arrivato dalla Fiorentina, che sta ripetendo quanto di buono fatto da Motta, in modo nient’affatto scontato.

Vincendo la Coppa Italia il Bologna si qualifica automaticamente per l’Europa League, anche se in base al piazzamento in campionato può ancora ambire per la Champions: al momento è settimo a 62 punti, a soli due punti dal quarto posto, l’ultimo che vale la qualificazione alla maggiore coppa europea. Prima di mercoledì l’ultimo trofeo vinto dal Bologna fu la Coppa Intertoto nel 1998.