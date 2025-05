Mercoledì sera il Bologna ha vinto la Coppa Italia battendo per 1-0 il Milan nella finale allo Stadio Olimpico di Roma. Non succedeva da più di 50 anni: per la precisione dal 1974, quando il Bologna la vinse per la seconda e finora ultima volta. È stato decisivo il gol dell’attaccante svizzero Dan Ndoye, segnato al 63esimo minuto.

Il primo tempo è stato combattuto, mentre nel secondo tempo il Bologna ha tenuto il controllo del gioco senza che gli avversari abbiano costruito vere occasioni per pareggiare. Milan e Bologna si erano affrontate pochi giorni fa in campionato, e in quell’occasione aveva vinto il Milan per 3-1.

Già nella scorsa stagione, con Thiago Motta come allenatore, il Bologna era stato una delle squadre più sorprendenti ed entusiasmanti della Serie A, e aveva ottenuto una storica qualificazione alla Champions League.

In questa stagione, con Vincenzo Italiano come allenatore, si sta ripetendo: è settimo in campionato, e propone un calcio intenso e spettacolare. Vincendo la Coppa Italia il Bologna si qualifica automaticamente per l’Europa League, anche se in base al piazzamento in campionato può ancora ambire alla Champions. L’ultimo trofeo vinto dal Bologna fu la Coppa Intertoto nel 1998.