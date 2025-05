Le partite della trentasettesima giornata di Serie A saranno quasi tutte domenica sera

La trentasettesima e penultima giornata della Serie A maschile di calcio inizierà sabato sera con Genoa-Atalanta. Le restanti nove partite si giocheranno tutte in contemporanea domenica alle 20:45, dato che numerose squadre si stanno ancora contendendo lo Scudetto (Inter e Napoli), il quarto posto (che permette di qualificarsi alla prossima Champions League) o la “salvezza” (evitare, cioè, di retrocedere in Serie B).

La scelta della Lega Serie A di far giocare in contemporanea le partite delle squadre che stanno gareggiando per vari obiettivi, come in questo caso, è una prassi comune nel calcio. Serve per evitare che le squadre che devono giocare insieme siano influenzate dai risultati delle partite precedenti e che si accordino di conseguenza per un risultato utile a entrambe (il cosiddetto “biscotto”).

Tra il primo posto, occupato dal Napoli, e il secondo posto, occupato dall’Inter, c’è solo un punto di distanza. Tra il quarto e il nono posto, invece, ci sono ancora sei squadre in sei punti (Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Milan, Fiorentina) e tutte possono ancora ambire – chi più, chi meno – al quarto posto. Il quinto e il sesto posto, poi, permettono di qualificarsi rispettivamente all’Europa League e alla Conference League, due competizioni europee di minore prestigio ma comunque ambite.

Tra il 14esimo e il 19esimo posto, invece, ci sono sei squadre in cinque punti (Empoli, Lecce, Venezia, Parma, Verona, Cagliari): a fine stagione, chi di loro arriverà al 18esimo e al 19esimo posto sarà automaticamente retrocessa in Serie B (la 20esima è il Monza, che ha già la certezza aritmetica di essere retrocesso).

L’Atalanta e il Genoa si affronteranno sabato perché sono le uniche squadre, tra quelle che non hanno più alcun obiettivo da raggiungere, che giocano l’una contro l’altra. L’Atalanta si è qualificata lunedì alla prossima Champions League battendo la Roma 2-1 e il Genoa è già “salvo”, non può retrocedere né ambire ad altro.

Sabato 17 maggio

ore 20:45

Genoa-Atalanta [DAZN]

Domenica 18 maggio

ore 20:45

Cagliari-Venezia [DAZN]

Fiorentina-Bologna [DAZN, Sky]

Inter-Lazio [DAZN, Sky]

Juve-Udinese [DAZN]

Lecce-Torino [DAZN, Sky]

Monza-Empoli [DAZN]

Parma-Napoli [DAZN]

Roma-Milan [DAZN]

Verona-Como [DAZN]

La classifica:

Napoli 78

Inter 77

Atalanta 71

Juventus 64

Lazio 64

Roma 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

Como 48

Udinese 44

Torino 44

Genoa 40

Cagliari 33

Verona 33

Parma 32

Venezia 29

Lecce 28

Empoli 28

Monza 19