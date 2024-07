Una cerimonia d’apertura piuttosto tamarr… ehm, ambiziosa

Pubblichiamo in questo articolo gran parte del numero di oggi di Parì, la newsletter del Post che segue le Olimpiadi di Parigi. Esce ogni giorno intorno alle 9 e se volete recuperare i numeri vecchi potete farlo in questo archivio. Il numero di oggi completo invece lo trovate qui e ci si iscrive qui.

Da oggi alla fine delle Olimpiadi Parì pubblicherà ogni giorno un’agenda con le cose più interessanti da seguire durante la giornata, insieme a storie, curiosità e spiegazioni su quello che è già successo e che potrebbe succedere.

*****

Ciao, oggi cominciano ufficialmente le Olimpiadi e se siete a Parigi per seguire le gare speriamo per voi che siate astemi, o che siate dei VIP.

Le cerimonie d’apertura delle Olimpiadi sono sempre eventi molto solenni e fastosi, ma a Parigi 2024 stanno facendo di tutto per far apparire sobrie quelle precedenti. Stasera dalle 19:30 le delegazioni di 206 paesi sfileranno su 94 barche sulla Senna, per sei chilometri e passando vicino ai monumenti più iconici del centro di Parigi, nella prima cerimonia della storia dei Giochi che si terrà fuori da uno stadio.

Ormai lo sapete: una cerimonia così ambiziosa è il motivo per cui da giorni Parigi è transennata e piena di militari e poliziotti, tra moltissimi disagi. Il comitato organizzatore sta insistendo enormemente sulla retorica delle “prime volte” e dei record: e quindi sarà la cerimonia con più spettatori di sempre, 326mila, di cui 104mila paganti sugli spalti montati nelle banchine della Senna (i biglietti costavano da 90 a 2.700 euro); ma sarà anche la più grande produzione televisiva mai realizzata per una cerimonia, con droni, gru, elicotteri e smartphone montati sulle barche con gli atleti.

Il percorso partirà dal ponte d’Austerlitz e passerà per Notre-Dame, il Louvre, Place de la Concorde e altri monumenti, fino al Trocadéro, l’area di fronte alla Tour Eiffel dove sono attesi più di 100 capi di stato per l’arrivo della torcia olimpica e l’accensione del braciere. In mezzo, sui ponti lungo il fiume, sono previsti spettacoli di cui ancora si sa poco: si sa che ci saranno 3mila (!) ballerini e attori, campioni di skate e di BMX per esibizioni acrobatiche e diversi cantanti famosi (ma non si sa quali). Tutto dovrebbe durare poco meno di 4 ore.

Come da tradizione, la sfilata sarà aperta dalla delegazione della Grecia e chiusa dalla Francia in quanto paese ospitante. Le altre saranno quasi tutte in ordine alfabetico: per questo l’Italia sarà sulla stessa barca di Israele. I portabandiera italiani saranno Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi.

Niente da vedere fino a domani, ma

Oggi non ci sono gare in programma: anche gli sport già iniziati in questi giorni si interromperanno, e tutta l’attenzione si concentrerà sulla cerimonia d’apertura. Da domani invece le gare saranno moltissime, tutti i giorni fino all’11 agosto.

Anche se non c’è niente da vedere, ricordatevi che da oggi comincia Tienimi Parigi, il podcast del Post che insieme a questa newsletter seguirà ogni giorno le Olimpiadi, condotto da Matteo Bordone. Trovate la prima puntata intorno alle 18 sull’app del Post e su tutte le piattaforme.

Un nuovo record del mondo, prima dell’inizio dei Giochi

Ieri ci sono stati i “ranking round” di tiro con l’arco, gare di preparazione che servono a ordinare le teste di serie nel tabellone del torneo olimpico ufficiale: e nel femminile è già stato stabilito il nuovo record del mondo di categoria, il primo di queste Olimpiadi, che pure non sono ancora iniziate ufficialmente. La sudcoreana Lim Sihyeon ha fatto 694 punti, 6 in più del record precedente, ed è naturalmente considerata favorita per l’oro.

Nel tiro con l’arco olimpico atlete e atleti mirano un bersaglio a 70 metri di distanza, che ha un diametro di 122 centimetri ed è diviso in dieci cerchi concentrici. Ciascun cerchio, se colpito dalla freccia, attribuisce all’arciere un punteggio da 1 (quello più lontano dal centro) a 10 (quello più vicino). Se una freccia finisce a metà fra due cerchi, si attribuisce il punteggio più alto.

Il caso di Steven van de Velde

C’è un giocatore di beach volley dei Paesi Bassi che parteciperà alle Olimpiadi ma è stato escluso dal villaggio olimpico, e per tutta la durata dei Giochi non potrà parlare coi giornalisti: si chiama Steven van de Velde e la sua convocazione da parte della federazione olandese in queste settimane è stata molto contestata, perché nel 2016 fu condannato a 4 anni di carcere per aver stuprato una bambina di 12 anni.

La federazione olandese ha detto di averlo convocato dopo «un’attenta valutazione», ma non ha dato molte altre informazioni. Non è chiaro se Van de Velde parteciperà alla cerimonia d’apertura stasera. Le partite di beach volley cominciano già domani.

Perché si dice gol “olimpico”?

Nel calcio si chiama gol olimpico il gol diretto da calcio d’angolo, che però con le Olimpiadi in realtà c’entra molto marginalmente: si chiama così solo perché il primo fu segnato nel 1924 dall’argentino Cesáreo Onzari in un’amichevole contro la nazionale dell’Uruguay, che aveva da poco vinto le Olimpiadi di calcio. Il “gol di Onzari agli olimpici” divenne presto “gol olimpico” e basta.