L’Inter è in semifinale di Champions League

Mercoledì l’Inter si è qualificata per le semifinali di Champions League pareggiando 2-2 contro il Bayern Monaco nella partita di ritorno, dopo aver vinto per 2-1 quella di andata. I gol dell’inter sono stati segnati da Lautaro Martínez e Benjamin Pavard, quelli del Bayern Monaco da Harry Kane ed Eric Dier.

In semifinale l’Inter giocherà contro il Barcellona, che ai quarti ha battuto il Borussia Dortmund. Nell’altra semifinale il Paris Saint-Germain giocherà contro l’Arsenal, che ai quarti ha battuto il Real Madrid. Le semifinali si giocheranno fra il 28 aprile e il 6 maggio. La finale è in programma per il 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.

Oltre alla Champions League l’Inter è ancora in corsa per vincere altre tre competizioni quest’anno: è prima in Serie A con 3 punti di vantaggio sul Napoli ed è arrivata in semifinale anche in Coppa Italia (la partita di andata, contro il Milan, è finita 1-1). In estate poi giocherà il Mondiale per club, una nuova competizione a cui partecipano 32 squadre da tutto il mondo.

Prima di mercoledì sera l’Inter si era qualificata per l’ultima volta alle semifinali di Champions League nella stagione 2022/2023. In quell’occasione aveva battuto il Milan in semifinale e poi aveva perso la finale contro il Manchester City.