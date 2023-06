L’Inter ha perso la finale di Champions League contro il Manchester City

L’Inter è stata battuta 1-0 dal Manchester City nella finale di UEFA Champions League, giocata sabato sera allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul. È stata una finale molto più equilibrata del previsto, dato che l’Inter era considerata nettamente sfavorita, e il gol decisivo è stato segnato dallo spagnolo Rodrigo nel secondo tempo, a una ventina di minuti dal termine.

Dopo aver subito il gol dello svantaggio l’Inter ha reagito andando vicino al pareggio in più occasioni: con una traversa colpita da Federico Dimarco e con un colpo di testa ravvicinato di Romelu Lukaku, parato d’istinto da Ederson, il portiere brasiliano del City. Nonostante queste occasioni, il City è riuscito a resistere e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.

Pubblicità

Grazie a questa vittoria il Manchester City è campione d’Europa per la prima volta in 129 anni di storia. Era la sua seconda finale di Champions League — dopo quella persa due anni fa contro il Chelsea — e vincendola è diventata l’ottava squadra europea ad aver realizzato il cosiddetto treble, o triplete: in questa stagione aveva già vinto il campionato e la coppa nazionale inglese.

Per il suo allenatore Pep Guardiola, in carica dal 2016, è invece la terza vittoria in Champions League dopo le due ottenute con il Barcellona tra il 2008 e il 2011 (la quarta se si conta anche quella vinta da giocatore nel 1992, sempre con il Barcellona). Contando tutte le competizioni ufficiali, per Guardiola è il 34mo titolo in carriera: soltanto lo scozzese Alex Ferguson ne ha vinti di più nella storia del calcio professionistico.

La finale di Champions League di Istanbul era l’ultimo grande appuntamento della stagione calcistica europea. Nessuna delle tre squadre italiane che hanno giocato le tre finali continentali sono riuscite a vincere: prima dell’Inter, la Roma era stata sconfitta ai rigori dal Siviglia in Europa League e la Fiorentina aveva perso contro il West Ham la finale di Conference League.