La Fiorentina ha perso la finale di Conference League

Caricamento player

La Fiorentina è stata battuta 2-1 dal West Ham nella finale di UEFA Conference League, il terzo torneo per club del calcio europeo, giocata mercoledì sera a Praga. Dopo essere andata in svantaggio al sessantesimo, aveva pareggiato con Giacomo Bonaventura sette minuti dopo. Quando la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari, un gol in contropiede di Jarrod Bowen al novantesimo minuto ha però riportato in vantaggio il West Ham senza dare il tempo alla Fiorentina di reagire.

Per la Fiorentina è la seconda finale persa nelle ultime due settimane: il 24 maggio era stata battuta con lo stesso risultato dall’Inter nella finale di Coppa Italia. Ed è la seconda finale europea persa sulle due disputate fin qui dalle squadre italiane, dopo la sconfitta subita dalla Roma mercoledì scorso in Europa League. Per il West Ham è invece il terzo trofeo europeo, 24 anni dopo l’ultimo.

Pubblicità

La Conference League è alla sua seconda edizione. L’anno scorso era stata vinta dalla Roma in finale contro il Feyenoord. In questa stagione la Fiorentina aveva iniziato a giocarci fin dai primi turni preliminari, venendo poi raggiunta dalla Lazio, “retrocessa” dai gironi di Europa League. La Lazio però era stata eliminata agli ottavi di finale, mentre la Fiorentina aveva proseguito fino alla finale di Praga. In caso di vittoria sarebbe stata la sua prima coppa europea dalla Coppa delle Coppe del 1961.

– Leggi anche: Lionel Messi giocherà negli Stati Uniti