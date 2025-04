Chi è Sara Curtis, la nuotatrice italiana di cui si sta tanto parlando

Tra martedì e mercoledì la nuotatrice italiana Sara Curtis, 18 anni, ha battuto il record italiano nei 100 e nei 50 metri stile libero durante le gare dei campionati italiani primaverili di nuoto, che si stanno tenendo a Riccione. Martedì pomeriggio ha vinto la finale dei 100 metri stile libero con un tempo di 53 secondi e 1 centesimo, migliorando di 17 centesimi il record italiano. Se n’è molto parlato perché il primato precedente apparteneva a Federica Pellegrini (lo aveva fatto nel 2016), considerata la miglior nuotatrice italiana di sempre: va detto però che Pellegrini non era una specialista dei 100 metri (ha ottenuto i risultati migliori nei 400 e soprattutto nei 200).

La mattina dopo Curtis ha battuto anche il record italiano nei 50 stile libero, nuotandoli in 24 secondi e 52 centesimi: in questo caso ha superato se stessa, perché il record era già suo dagli scorsi campionati italiani primaverili. Ha migliorato il primato nelle batterie e mercoledì nel tardo pomeriggio nuoterà nella finale; giovedì, nell’ultimo giorno di campionati, gareggerà nei 50 metri farfalla. Lo scorso anno, inoltre, ha battuto il record italiano (e mondiale under-20) nei 50 metri dorso. Ai campionati italiani c’è stata anche una grande prestazione di un’altra nuotatrice italiana, Alessandra Mao, che a 14 anni appena compiuti ha vinto il titolo nei 200 metri stile libero con l’eccellente tempo di 1 minuto, 58 secondi e 86 centesimi.

Curtis è nata nell’agosto del 2006 in provincia di Cuneo e tra esperti e appassionati di nuoto è già conosciuta: sin dalle categorie giovanili si era fatta notare con risultati di prestigio, tra i quali cinque medaglie mondiali e quindici europee, dieci delle quali d’oro. È una nuotatrice specializzata per il momento nelle distanze brevi, sia nello stile libero che nel dorso, competitiva in vasca corta e in quella lunga (da 50 metri, la stessa su cui ha battuto i due recenti record a Riccione).

A livello senior, quindi nella massima categoria, ha esordito due anni fa e ha già vinto alcune medaglie internazionali nelle staffette: un oro ai Mondiali in vasca corta di Budapest del 2024 nella 4×50 metri stile libero mista e due argenti sempre in staffette 4×50 agli Europei in vasca corta di Otopeni del 2023. Ha già partecipato anche alle Olimpiadi, la scorsa estate, arrivando quattordicesima nei 50 stile e ottava nella 4×100 stile.

Alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028 Curtis avrà 22 anni, un’età in cui nuotatrici e nuotatori spesso si esprimono al loro meglio. Nella prossima edizione dei Giochi inoltre ci saranno anche i 50 metri dorso, distanza su cui è già molto competitiva.

