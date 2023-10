Il primo video della caduta dell’autobus a Mestre

Diversi giornali hanno pubblicato un primo video dell’autobus che martedì sera è caduto da un cavalcavia a Mestre, causando la morte di 21 persone e diversi feriti. Il video non aiuta a chiarire le cause dell’incidente, soprattutto perché il momento della caduta si vede in lontananza e parzialmente coperto da altri veicoli che stavano passando sul cavalcavia: si vede però che l’autobus stava andando molto piano, e sembra che prima di ribaltarsi su un lato fosse quasi fermo. Dalle immagini non emergono altri elementi che aiutino a capire come sia caduto l’autobus. L’Ansa ha scritto che il video proviene dalla Smart Control Room del Comune di Venezia, il sistema di monitoraggio della città che impiega telecamere, sensori e rilevatori di vario genere.

