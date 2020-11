Lo stadio San Paolo di Napoli verrà intitolato a Diego Armando Maradona

Il comune di Napoli, proprietario dello stadio San Paolo, e la squadra di calcio del Napoli, che lo gestisce durante l’anno, hanno deciso di intitolare l’impianto a Diego Armando Maradona, il più grande giocatore nella storia del Napoli, morto mercoledì 25 novembre in Argentina per un arresto cardiorespiratorio. L’annuncio è stato dato già mercoledì sera dalla Commissione Toponomastica del comune e la proposta verrà formalizzata a breve: dopodiché il vecchio San Paolo di Fuorigrotta — inizialmente conosciuto come Stadio del Sole, ma rinominato nel 1963 — diventerà il secondo grande stadio di calcio al mondo intitolato a Maradona dopo quello dell’Argentinos Juniors di Buenos Aires, la prima squadra della sua carriera.

