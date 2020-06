Le partite di Serie A dei prossimi dieci giorni

Oggi ricomincia la Serie A dopo 103 giorni di sospensione per via del coronavirus: è l’ultimo tra i campionati maggiori a riprendere. Il calendario delle partite prevede che si giochi quasi sempre: per districarci tra anticipi, partite infrasettimanali e partite del weekend, qui sotto trovate un calendario delle partite che si giocheranno in questo weekend e nella prossima settimana. L’unico giorno dei prossimi dieci in cui non ci saranno partite sarà giovedì 25 giugno.

– Leggi anche: Senza pubblico, bisogna arrangiarsi

Sabato 20 (recuperi 25esima giornata)

19.30

Torino-Parma

21.45

Verona-Cagliari

Domenica 21 (recuperi 25esima giornata)

19.30

Atalanta Sassuolo

21.45

Inter-Sampdoria

Lunedì 22 (anticipi 27esima giornata)

19.30

Fiorentina-Brescia

Lecce-Milan

21.45

Bologna-Juventus

Martedì 23 (27esima giornata)

19.30

Verona-Napoli

Spal-Cagliari

21.45

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Mercoledì 24 (posticipi 27esima giornata)

19.30

Inter-Sassuolo

21.45

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

Venerdì 26 (anticipo 28esima giornata)

21.45

Juventus-Lecce

Sabato 27 (anticipi 28esima giornata)

17.15

Brescia-Genoa

19.30

Cagliari-Torino

21.45

Lazio-Fiorentina

Domenica 28 (28esima giornata)

17.15

Milan-Roma

19.30

Napoli-Spal

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

21.45

Parma-Inter