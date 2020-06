Dove vedere Verona-Cagliari in TV e in streaming

Hellas Verona-Cagliari, seconda partita di Serie A in programma oggi, sabato 20 giugno, si gioca stasera alle 21.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà trasmessa su Dazn. È uno dei quattro recuperi in programma fra oggi e domani: gli altri sono Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria.

Il Verona di Ivan Juric, sorpresa di questa stagione interrotta di Serie A, riprende il campionato da ottavo in classifica a soli quattro punti dai primi posti che qualificano alle coppe europee della prossima stagione. Il suo obiettivo rimane però la salvezza, non ancora matematicamente sicura. Il Cagliari invece, dopo un buon inizio di stagione, è calato molto e ora si trova in dodicesima posizione. Per il suo nuovo allenatore, Walter Zenga, sarà la partita di esordio, nonostante sia stato ingaggiato lo scorso marzo.

Dove vedere Verona-Cagliari

Verona-Cagliari verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini

Cagliari (3-5-2) Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Birsa, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro, Simeone

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.