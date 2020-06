Torino-Parma, dove vederla in TV e in streaming

Torino-Parma è la prima partita del campionato di Serie A dopo 103 di sospensione. Si gioca questa sera alle 19.30 allo Stadio Olimpico di Torino e verrà trasmessa da Sky. Torino-Parma è anche il primo dei quattro recuperi della 25ª giornata di campionato: gli altri sono Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, in programma fra oggi e domani.

Il Torino riprende il campionato da quindicesimo in classifica a soli due punti dalla zona retrocessione. Come rendimento tenuto nel 2020, è la peggior squadra della Serie A: non vince una partita dal 18 gennaio e deve reagire per non rischiare seriamente la retrocessione. Il Parma invece è al nono posto in classifica e sta disputando una buona stagione. A Torino sarà senza Grassi, Inglese, Pezzella e Siligardi.

Dove vedere Torino-Parma

Torino-Parma verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Gentile e Giuseppe Bergomi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Torino-Parma

Torino (4-4-2) Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Djidji; Edera, Rincon, Meitè, Berenguer; Belotti, Zaza

Parma (4-3-3) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho