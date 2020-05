Come riapriranno spiagge e lidi

Per quanto riguarda le spiagge libere, «tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle spiagge, della loro localizzazione, dei flussi dei frequentatori nei diversi periodi della stagione balneare», è necessaria l’affissione di cartelli in diverse lingue contenenti indicazioni chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento di almeno un metro ed il divieto di assembramento. Inoltre va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento (ombrellone/sdraio/sedia), per esempio posizionando dei nastri, sulla base delle regole previste per gli stabilimenti balneari. In questo modo si potrà determinare la capienza massima della spiaggia e definire turnazioni orarie e sistemi di prenotazione degli spazi, anche attraverso utilizzo di app e piattaforme on line.

Le linee guida di INAIL e ISS sono state accolte negativamente da alcune regioni, che avevano già annunciato in autonomia regole per l’apertura degli stabilimenti balneari, e dalle associazioni di settore. L’Emilia-Romagna, ad esempio, aveva previsto una distanza di 4 metri tra le file di ombrelloni e di 3 metri tra l’uno e l’altro. Secondo Confesercenti, con queste linee guida in Liguria, per esempio, si perderebbe il 75 per cento dei posti disponibili. Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha commentato le linee guida definendole impraticabili: «ci saranno spiagge qui dove qualcuno si ritroverà da solo, perché in Liguria quattro metri per sei è la grandezza di una spiaggia, talvolta».