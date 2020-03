Il coronavirus nel mondo

I casi di coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo sono diventati più di 90mila nelle ultime ore, mentre le morti legate in qualche modo al virus sono 3.123. La maggior parte dei casi è stata registrata in Cina, e in particolare nella provincia di Hubei, dove si trova la città di Wuhan, da cui è cominciata l’epidemia: in tutto in Cina ci sono più di 80mila contagi e quasi 3mila morti, ma il numero delle infezioni sta gradualmente diminuendo e nell’ultima giornata sono stati riscontrati 125 nuovi contagi, il numero più basso da sei settimane a questa parte. Secondo Tedros Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, invece, nelle ultime 24 ore i casi di contagio al di fuori della Cina sono stati nove volte superiori a quelli avvenuti all’interno del paese.

Il secondo paese più coinvolto dopo la Cina è la Corea del Sud, con 4.812 casi di contagio e 34 morti, seguita dall’Italia con 2.036 casi e 52 morti, e dall’Iran con 1.501 contagi e 66 morti (anche se sull’Iran esiste il forte sospetto che i contagi siano molti di più di quelli effettivamente accertati). Tra gli altri paesi più colpiti ci sono il Giappone con 274 casi, la Francia con 191 casi e la Germania con 165 casi.

Nelle ultime ore in Corea del Sud sono stati riscontrati 477 nuovi casi e 3 morti, in gran parte legati alla congregazione Shincheonji di Gesù, un culto cristiano – qualcuno parla esplicitamente di una setta – con almeno 200mila seguaci. Domenica la città di Seul aveva deciso di fare causa alla congregazione, accusando in particolare il fondatore Lee Man-hee anche di omicidio, per non aver fornito le informazioni sulle persone contagiate alle autorità, e lunedì quest’ultimo ha chiesto pubblicamente scusa, dicendo che la diffusione del virus nella congregazione non era stata intenzionale. Sempre lunedì, si è scoperto che due membri della congregazione erano stati a Wuhan nelle scorse settimane, dove avrebbero contratto il virus, ma non è chiaro quando sarebbe avvenuta la loro visita.

Nel frattempo stanno aumentando anche i casi di contagio negli Stati Uniti, dove al momento si contano 103 contagiati e 6 morti (questi ultimi si trovavano tutti in una casa di cura per anziani di Seattle, nello Stato di Washington). Lunedì il presidente Donald Trump ha detto che entro la fine di questa settimana verranno effettuati circa un milione di tamponi in tutti gli Stati Uniti, cosa che potrebbe far aumentare di molto il numero dei casi positivi nei prossimi giorni.

Sempre negli Stati Uniti per evitare la diffusione del contagio nelle ultime ore la NBA, la più importante lega di basket del paese, ha invitato i suoi giocatori a modificare alcuni comportamenti, al fine di ridurre al minimo i rischi: tra le varie cose ha chiesto che i giocatori non diano il cinque alto con la mano ai fan e che non prendano oggetti dal pubblico, come penne per firmare autografi. Per lo stesso motivo il social network Twitter ha chiesto ai suoi dipendenti, quando possibile, di lavorare da casa.

Nel resto del mondo sono stati riscontrati i primi casi di contagio in Arabia Saudita, Marocco e Senegal, mentre la Commissione Europea ha alzato il livello di rischio del coronavirus da “moderato” a “tra moderato e alto”. Reuters scrive inoltre che per martedì o mercoledì i paesi del G7 ( Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Stati Uniti e Regno Unito), pubblicheranno un comunicato congiunto in cui annunceranno alcune misure per contenere i danni economici provocati della diffusione del virus.

