6 persone sono morte dopo essere state investite da un’auto in Alto Adige

Sei persone sono morte e undici sono state ferite in un incidente stradale avvenuto intorno all’una di notte del 5 gennaio a Lutago, una frazione di Valle Aurina, in provincia di Bolzano. Secondo le prime ricostruzioni dei giornali, un’automobile avrebbe investito un gruppo di persone – turisti tedeschi, secondo la polizia – che si trovavano a lato della strada, a piedi. Tra i feriti, tre sono in condizioni gravi. L’automobilista sarebbe un 28enne di Chienes, un paese distante una mezz’ora in auto.