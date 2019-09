Il Senato vota la fiducia al secondo governo Conte

Oggi il Senato voterà la fiducia al secondo governo Conte. Sarà l’ultimo voto prima dell’insediamento con pieni poteri del nuovo governo, che ieri aveva ottenuto la fiducia alla Camera con 343 Sì e 263 no. La giornata di oggi inizierà con il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle ore 10, poi ci saranno cinque ore di dibattito a cui il Conte replicherà alle 15.30. A quel punto i gruppi annunceranno le loro intenzioni di voto e, alle 17 circa, cominceranno le operazioni di voto che dovrebbero durare un’ora. Il Post seguirà la giornata con un liveblog, mentre qui potete seguire la diretta streaming dei lavori.

Per vedere gli ultimi aggiornamenti ricarica la pagina

***

9.55- Al Senato la maggioranza dovrebbe essere leggermente più sottile, ma se tutto andrà bene per il governo dovrebbe comunque assestarsi intorno a un confortevole 170, scrivono i giornali, nove voti in più della maggioranza assoluta fissata a 161.

9.50- Nel caso siate rimasti un po’ indietro, ieri è andato tutto come previsto e la Camera ha votato la fiducia al secondo governo Conte con 343 voti a favore contro 263 contrari.

9.49- Per ora sappiamo anche che Salvini dovrebbe parlare intorno alle 14.30. Probabilmente parlerà anche Renzi, ma non sappiamo esattamente l’orario (che comunque potrebbe cambiare, i dibattiti parlamentari non sono proprio noti per rispettare perfettamente gli orari previsti).

9.47- Ricordiamo gli eventi principali della giornata:

• Ore 10.00: inizia il discorso di Conte

• Ore 10.30-15.30: dibattito (con gli interventi di Matteo Salvini e Matteo Renzi)

• Ore 15.30: replica di Conte

• Ore 17: inizio del voto di fiducia

• Ore 18 circa: conclusione del voto di fiducia

9.45- Benvenuti a un nuovo liveblog del Post! Ci siamo: con il voto di fiducia di oggi si concluderà la crisi di governo iniziata lo scorso agosto (sempre che tutto vada come previsto).