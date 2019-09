La Camera vota la fiducia al governo Conte

Oggi la Camera vota la mozione di fiducia al secondo governo guidato da Giuseppe Conte. I lavori alla Camera sono cominciati alle 11, con il discorso del presidente del Consiglio a cui seguirà un dibattito con gli interventi dei parlamentari e infine il voto di fiducia. La nuova maggioranza, formata da Movimento 5 Stelle, PD e LeU, dovrebbe contare su circa 340 seggi su 630: il voto di fiducia non dovrebbe riservare sorprese. Le votazioni inizieranno alle 19.30. Qui potete seguire la diretta del discorso del presidente Conte. Il Post seguirà gli avvenimenti della giornata con un liveblog.

Per vedere i nuovi aggiornamenti ricarica la pagina.

***

12.31 –Â Conte conclude chiedendo alla Camera la fiducia e, in sostanza, domandando alle forze politiche che sostengono il suo governo di non litigare in futuro.

12.28 – “Non sarà facile”, dice Conte riferendosi al futuro del suo governo.

12.25 – Conte fa un accenno al voto degli italiani all’estero, ma non è chiarissimo cosa intenda fare.

12.24 – Conte parla dei rapporti internazionali che gestirà il suo governo e sottolinea che la sua prospettiva rimarrà “euro-atlantica”.

12.19 –Â Conte dice che la gestione europea dell’immigrazione dev’essere cambiata, anche tramite l’introduzione di “corridoi umanitari”.

12.17 – Conte parla della necessità di riformare la legge sull’immigrazione per favorire l’integrazione, ma anche i rimpatri per coloro che non hanno diritto a stare nel nostro paese. Conte dice che i decreti sulla sicurezza del suo precedente governo saranno rivisti sulla base delle osservazioni del presidente della Repubblica.

12.16 –Â Dopo una lunga parentesi europea arriva il tema dell’immigrazione (Conte sta parlando da circa un’ora).

12.11 – Questo è il momento in cui Conte fa appello alla necessità di avere un ruolo importante in Europa e dell’importanza di riformare l’Unione.

12.08 – Conte dice che il suo nuovo governo sarà più attento al pluralismo e ha ringraziato la stampa definendola “termometro nella democrazia”.

12.07 –Â E ora, nella stessa serie, parla di “carcere per i grandi evasori”.

12.06 – Un altro grande classico: la necessità di sopprimere “gli enti inutili”.

12.03 – Conte dice che il suo governo porterà a termine anche il percorso dell’autonomia regionale richiesta da Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma che lo farà soltanto rispettando alcune condizioni per evitare squilibri tra regioni differenti.

12.01 – Conte dice che il taglio dei parlamentari dovrà essere accompagnato da “un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali” e che bisognerà riformare il sistema elettorale. I deputati continuano a rumoreggiare (adesso sono quelli dell’opposizione).

11.59 –Â Conte dice che vuole inserire in calendario il prima possibile la riduzione del numero dei parlamentari, a cui manca un solo voto per l’approvazione definitiva. Il Movimento 5 Stelle applaude e abbozza un coro.

11.58 – Conte cita per la terza volta nel suo discorso la necessità di combattere le diseguaglianze sociali ed economiche.

11.57 – Conte parla della necessità di rivedere le cosiddette “tax expenditures”, cioè in sostanza la cosiddetta “giungla” delle esenzioni fiscali, della cui riforma si parla da più di 20 anni (senza che si sia mai fatto niente, anzi).

11.56 – “La riduzione della spesa sui tassi di interesse è essa stessa una riforma strutturale”. Conte si riferisce a questo.

11.50 – Conte dice che il taglio del cuneo fiscale sarà fatto a vantaggio dei lavoratori, che sarà introdotto un salario minimo, che i contratti nazionali saranno estesi erga omnes e che sarà introdotta una nuova legge sulla rappresentanza sindacale. Tra gli applausi dice che sarà introdotta una legge sulla parità di salari tra i generi.

11.49 – Ora dice che bisogna riformare il fisco, che le imposte devono essere chiare e che bisogna alleggerire la pressione fiscale. Allo stesso tempo tutti “ma proprio tutti”, dice: “Devono pagare le tasse. Affinché tutti possano pagare meno”.

11.47 – “Il turismo è un settore chiave” e bisogna “valorizzare il patrimonio artistico e culturale”.

11.45 – Parlando di imprese Conte dice che “piccolo è bello”, ma fa un lungo giro di parole per dire che in realtà non è poi così bello e che le imprese devono crescere ed esportare.

11.43 – Conte parla della necessità di istituire una “banca pubblica per gli investimenti” che si occupi in particolare del Sud.

11.42 –Â Sui terremotati si scatena un’altra breve interruzione da parte di alcuni deputati, sembra di Fratelli d’Italia.

11.41 –Â Conte parla dell’importanza della ricostruzione nei territori colpiti da terremoti.

11.40 – Conte parla della necessità di ridurre le diseguaglianze e impedire che se ne creino di nuove. Ora parla di come l’agricoltura può aiutare in quest’azione.

11.37 – Conte dice che il governo introdurrà un “Green new deal”, ma l’unico aspetto concreto di questo piano che elenca è il divieto di nuove trivellazioni per la ricerca di idrocarburi.

11.36 – Conte dice che sulla vicenda del ponte Morandi “non saranno fatti sconti di alcun tipo agli interessi privati” della società Autostrade per l’Italia, concessionaria del ponte e a cui il Movimento 5 Stelle vorrebbe sottrarre la concessione.

11.34 – Conte dice che c’è bisogno di dare ai cittadini un’unica “identità digitale” entro un anno.

11.33 –Â Conte parla di “smart nation” e diversi deputati rumoreggiano, finendo richiamati dal presidente Roberto Fico (non siamo sicuri che il rumoreggiamento fosse per via dell’uso del termine “smart nation”).

11.32 –Â Dice che il rilancio dell’economia deve partire dall’azione pubblica e da quella privata insieme.

11.31 – “Questo è il governo più giovane della Repubblica”.

11.30 – Conte dice che bisogna investire in ricerca e università per evitare che i giovani lascino il paese.

11.27 – Conte dice che bisogna investire nell’istruzione più in generale e combattere il precariato nella scuola con nuovi concorsi.

11.26 –Â Conte dice che a partire dal 2020 saranno azzerate le rate per l’accesso agli asili nidi e saranno aumentati i posti disponibili in particolare nel Mezzogiorno.

11.25 – “Il primo immediato intervento sarà sugli asilo nido, non possiamo indugiare oltre”, dice Conte.

11.23 – “La sfida è ampliare la partecipazione al lavoro di giovani e donne, soprattutto nel Mezzogiorno”.

11.20 – Conte dice che ora parlerà del programma del governo e cita la necessità di far “rinascere” il paese e di portare avanti uno sviluppo “sostenibile”.

11.19 –Â Conte cita una frase del quinto presidente della Repubblica Giuseppe Saragat detta durante l’Assemblea costituente: “Fate che il volto di questa repubblica sia un volto umano”.

11.16 – Conte dice che il suo governo abbandonerà la retorica “roboante” e che adotterà un “lessico più consono” e “rispettoso”. “La lingua del governo sarà una lingua mite”, continua.

11.15 – Conte dice che il governo sarà “nuovo” sotto molti aspetti e che il “progetto politico” del suo governo è di “ampia portata”.

11.12 –Â Conte inizia salutando il presidente della Repubblica e viene immediatamente interrotto da un lungo applauso.

11.11 –Â Sta parlando Conte.

11.08 – La seduta è iniziata. Qui potete seguire la diretta.

10.59 – La fine delle votazioni è prevista per le ore 21, quindi ci aspetta una lunga (e certamente entusiasmante) giornata.

10.52 – Nel frattempo, fuori da Montecitorio, il palazzo dove ha sede la Camera, è in corso una manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia per protestare contro il nuovo governo. La polizia non sta consentendo l’accesso alla piazza vera e propria. È presente anche una delegazione della Lega insieme a diversi dirigenti e militanti del movimento neofascista CasaPound.

10.42 – Pochi minuti fa si è conclusa la conferenza dei capigruppo della Camera in cui sono stati decisi i tempi dei lavori parlamentari di oggi. Ecco cosa è stato stabilito: ore 11, discorso del presidente del Consiglio Conte; ore 13-17 dibattito; ore 17.45 replica del presidente Conte; ore 19.30 voto di fiducia.

10.38 – Breve promemoria su cosa ci aspetta oggi: alle 11 il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà alla Camera, seguirà un dibattito e poi ci sarà il voto vero e proprio. Domani, farà lo stesso al Senato.

10.30 – Buongiorno e benvenuti al liveblog del Post sul voto di fiducia al secondo governo Conte!