Le foto della manifestazione di Salvini e Meloni fuori da Montecitorio

La manifestazione si è tenuta in piazza Montecitorio, mentre nella piccola piazza Capranica, poco distante, dove era allestito un maxi schermo: «Oggi avremmo potuto riempire piazza del Popolo per quanti siamo, altro che queste piazze!» ha detto Meloni dal palco. Salutando i manifestanti, invece, Salvini ha detto: «Un saluto ai poltronari chiusi nel palazzo, continuiamo a chiedere onore e dignità».

