Le foto di oggi alla Camera

Oggi la Camera vota la mozione di fiducia al secondo governo guidato da Giuseppe Conte. I lavori sono cominciati alle 11, con un discorso del presidente del Consiglio a cui seguirà un dibattito con gli interventi dei parlamentari e infine il voto di fiducia. La nuova maggioranza, formata da Movimento 5 Stelle, PD e LeU, dovrebbe contare su circa 340 seggi su 630: il voto di fiducia non dovrebbe riservare sorprese. Le votazioni inizieranno alle 19.30. Il Post segue gli avvenimenti della giornata con un liveblog, qui . Mentre a seguire le foto della giornata, man mano che arrivano.

