Il voto di fiducia al secondo governo Conte alla Camera, in streaming

La diretta video della discussione alla Camera sulla mozione di fiducia al secondo governo guidato da Giuseppe Conte, iniziata alle 11, è trasmessa sui canali ufficiali della Camera dei Deputati (e si può vedere anche qui sotto). Il programma prevede un discorso di Conte, gli interventi di diversi parlamentari, la replica del presidente del Consiglio e il voto di fiducia. Domani il governo chiederà la fiducia in Senato.

