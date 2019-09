Facebook e Instagram hanno cancellato decine di pagine e profili legati a CasaPound e Forza Nuova, i due più importanti partiti neofascisti in Italia. La notizia è stata confermata da Facebook con una nota inviata ai giornali. Facebook, che controlla Instagram, ha detto che «le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram» e che gli account cancellati violavano le regole sulla diffusione di contenuti pericolosi e non potranno essere più presenti su Facebook o Instagram. Tra le pagine cancellate c’è anche la pagina Facebook principale di CasaPound, quelle delle sue organizzazioni locali e le pagine personali di molti suoi militanti. Facebook aveva già cancellato diverse pagine legate a CasaPound lo scorso aprile.

Facebook ha chiuso la mia pagina, 140.000 iscritti. E quella di CasaPound, 250.000. Ha chiuso le pagine dei nostri consiglieri comunali democraticamente eletti. Un abuso, commesso da una multinazionale privata in spregio alla legge italiana. Uno sputo in faccia alla democrazia. — Simone Di Stefano 🇮🇹 (@distefanoTW) September 9, 2019