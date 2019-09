Le foto di oggi in Senato

Dopo che ieri il secondo governo Conte ha ottenuto la fiducia alla Camera, oggi la chiederà al Senato. Sarà l’ultimo voto prima dell’insediamento con pieni poteri del nuovo governo: la giornata di oggi è iniziata alle 10 e ora sono in corso le cinque ore di dibattito a cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte replicherà alle 15.30. A quel punto i gruppi annunceranno le loro intenzioni di voto e, alle 17 circa, cominceranno le operazioni di voto che dovrebbero durare un’ora. Il Post seguirà la giornata con un liveblog, qui , mentre a seguire le foto della giornata in Senato, man mano che arrivano.

